Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 декабря 2024 10:47  [15] Сотрудница нижегородского банка получила условный срок за хищение денег клиентов
11 декабря 2024 10:16  [66] Около 40% россиян собираются работать в новогодние праздники
11 декабря 2024 09:34  [105] Центр общественного развития "Добро.Центр" открыли Сарове
11 декабря 2024 08:47  [130] Реестр домашних животных планируют создать в России
11 декабря 2024 08:16  [146] Новый ФАП открыли в селе Малый Макателем Первомайского округа
11 декабря 2024 07:59  [173] Победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме
11 декабря 2024 07:44  [235] "Метеор" лидирует в голосовании по выбору дизайна новой банкноты в 1000 рублей
11 декабря 2024 07:19  [164] Нижегородские проекты завоевали награды Всероссийского конкурса "Туристический сувенир"
10 декабря 2024 18:56  [384] Нижегородская область вновь вошла в число лидеров "Зелёного рейтинга" по реализации экологических проектов
10 декабря 2024 18:25  [354] Участки улиц Героя Попова, Карповской и Порядковой временно перекроют в Нижнем Новгороде
Общество

Около 40% россиян собираются работать в новогодние праздники

11 декабря 2024 10:16  [66] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Около 40% россиян планируют работать в новогодние праздники. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Работа.ру. В опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов со всей страны.

Согласно исследованию, 17% опрошенных будут просто работать, 12% респондентов собираются работать и подрабатывать, а 10% будут только подрабатывать. Среди тех, кто планирует подрабатывать, 32% будут искать подработку рядом с домом.

Среди профессий, которые выбирали респонденты в качестве работы на новогодние праздники, 11% назвали профессии водителя и курьера. Далее в тройке рейтинга популярной работы в новогодние каникулы расположились администратор (7%) и аниматор (6%).

Отмечается, что большая часть опрошенных (80%) хочет работать по гибкому графику. 17% выберут сменный график, а 3% предпочтут вахтовый метод.

Ранее сообщалось, что аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Праздники Работа
Поделиться:
Новости по теме
03 декабря 2024 16:48  [672] Более 13 тысяч нижегородцев нашли работу в рамках федерального проекта "Содействие занятости"
25 ноября 2024 07:18  [547] Аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре
20 ноября 2024 17:10  [720] Около 2 тысяч безработных нижегородцев воспользовались услугой по социальной адаптации на рынке труда
08 ноября 2024 09:22  [738] Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце года 
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph