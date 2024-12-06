Около 40% россиян собираются работать в новогодние праздники Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Около 40% россиян планируют работать в новогодние праздники. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Работа.ру. В опросе приняли участие более 3,5 тысячи респондентов со всей страны.

Согласно исследованию, 17% опрошенных будут просто работать, 12% респондентов собираются работать и подрабатывать, а 10% будут только подрабатывать. Среди тех, кто планирует подрабатывать, 32% будут искать подработку рядом с домом.

Среди профессий, которые выбирали респонденты в качестве работы на новогодние праздники, 11% назвали профессии водителя и курьера. Далее в тройке рейтинга популярной работы в новогодние каникулы расположились администратор (7%) и аниматор (6%).

Отмечается, что большая часть опрошенных (80%) хочет работать по гибкому графику. 17% выберут сменный график, а 3% предпочтут вахтовый метод.

Ранее сообщалось, что аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре.