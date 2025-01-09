Минобрнауки назвало сроки открытия детсада "Фрегат" в Кстовском районе Общество

Детский сад в коттеджном посёлке "Фрегат" около Кстова будет полностью открыт к началу 2025/2026 учебного года. Об этом "НИА Нижний новгород" сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

По данным Минобрнауки региона, строительство дошкольного учреждения на 240 мест планировалось завершить в четвёртом квартале 2023 года. Однако, сроки завершения работ оказались сдвинуты. В декабре прошлого года подрядчик сдал объект, предоставив заключение о соответствии проектной документации. В настоящее время документы находятся в региональном Минстрое на рассмотрении.

В феврале 2025 года начнётся передача имущества и получение лицензии на образовательную деятельность, затем начнут формировать группы для детей 3–4, 4–5 и 5–6 лет. Остальные группы будут сформированы к началу 2025/2026 учебного года.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылся новый православный детсад на 150 мест.