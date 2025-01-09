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Политика

Евгений Семенов: "Дашборд становится "магическим" инструментом управленца"

23 января 2025 15:06  [34] Политика

Нижегородская область стала первым регионом в России, где начала действовать цифровая аналитическая панель управления регионом – дашборд губернатора. Заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, прибывший в Нижний Новгород для пуска системы, заявил, что до 1 апреля дашборды планируется внедрить в управление 28 пилотными регионами, а до конца года все российские регионы будут подключены к системе. 

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества:

"Одним из важнейших аспектов управления является оперативное и точное отражение текущего состояния объекта управления и среды, в которой он находится. Не менее важным является способность (возможность) субъекта управления, выявлять те или иные тенденции или тренды, которые меняют и/или будут менять ситуацию. Способность профессионально реализовать информационно-аналитические функции всегда отличает грамотного управленца. Однако свести воедино множество разрозненны данных и учесть различные факторы не так-то просто. Здесь на помощь приходит дашборд, который легко решает эти задачи. Таким образом дашборд становится "магическим" инструментом управленца. Когда речь идет о таком сложном объекте управления как регион, то использование современных цифровых технологий в управлении, в частности, дашборда, становится жизненно необходимым. 

Система управления регионом ориентирована на качественное удовлетворение запросов населения. Но в этой сфере мы имеем дело и с множественностью, и высокой динамикой. Поэтому чем быстрее органы власти фиксируют возникающий запрос и определяют ресурсную базу для его удовлетворения (например, запрос на уборку снега), тем быстрее и эффективнее они могут принимать управленческие решения, удовлетворяющие этот запрос. Современные цифровые технологии в системе управления не позволяют допустить того, о чем в свое время сказал Лев Толстой: "Про батарею Тушина было забыто". Важно еще и то, что если менеджмент среднего звена "забывает" о необходимости удовлетворения социального запроса, то данные об этом немедленно получает вышестоящий менеджер (мэр, губернатор, вице-премьер правительства), и здесь уже от ответственности уйти труднее. Таким образом цифра незаметно, но реально способствует повышению качества жизни".

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Теги:
Глеб Никитин Дмитрий Григоренко Евгений Семенов
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