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Мороз до -10 градусов накроет Нижний Новгород к концу недели

03 февраля 2025 09:57  [110]

К концу первой рабочей недели февраля в Нижнем Новгороде ожидается похолодание до -10 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте "Яндекс Погода".  

Самым теплым днем недели станет понедельник. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью снизится до -2. В течение суток будет идти небольшой снег.  

Во вторник, 4 февраля, снегопад продолжится. Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов.  

В среду, 5 февраля, погодные условия останутся без изменений в течение дня, однако к ночи похолодает до -7 градусов.  

В четверг, 6 февраля, снегопады не прекратятся. Температура будет колебаться в пределах -4...-9 градусов.  

Пик похолодания прогнозируется в пятницу, 7 февраля. Ночью температура опустится до -10 градусов, а в течение дня сохранится небольшой снег.

Ранее сообщалось, что февраль в 2025 году будет теплее обычного.

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