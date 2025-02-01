Мороз до -10 градусов накроет Нижний Новгород к концу недели

К концу первой рабочей недели февраля в Нижнем Новгороде ожидается похолодание до -10 градусов. Такой прогноз опубликован на сайте "Яндекс Погода".

Самым теплым днем недели станет понедельник. Днем температура поднимется до 0 градусов, а ночью снизится до -2. В течение суток будет идти небольшой снег.

Во вторник, 4 февраля, снегопад продолжится. Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов.

В среду, 5 февраля, погодные условия останутся без изменений в течение дня, однако к ночи похолодает до -7 градусов.

В четверг, 6 февраля, снегопады не прекратятся. Температура будет колебаться в пределах -4...-9 градусов.

Пик похолодания прогнозируется в пятницу, 7 февраля. Ночью температура опустится до -10 градусов, а в течение дня сохранится небольшой снег.

Ранее сообщалось, что февраль в 2025 году будет теплее обычного.