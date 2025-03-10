Нижегородца осудят за ложное сообщение о готовящемся взрыве Происшествия

Нижегородца будут судить за ложное сообщение о готовящемся взрыве в отделении судебных приставов в Павлове. Как пояснили в пресс-службе Павловского городского суда, дело возбудили по ч. 3 ст. 207 УК РФ.

Следователи полагают, что подозреваемый 3 марта набрал номер 112 на телефоне и сказал, что в отделе ФСПП готовится террористический акт. По вызову немедленно прибыли сотрудники полиции, однако никакой взрывчатки на месте не обнаружили.

Решением суда на время следствия фигуранту выбрана мера запрета определенных действий до 2 мая 2025 года. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что два деяния террористического характера зафиксировано в Нижегородской области в январе 2025 года.