Входные группы подземного перехода отремонтируют на Автозаводе

Входные группы подземного перехода капитально отремонтируют в Автозаводском районе. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком работ выступает районная администрация. Начальная цена контракта — 4,96 млн рублей.
Переход расположен на проспекте Ленина в районе Комсомольской проходной ОАО "ГАЗ".
Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт входных групп объекта, тоннель перехода, а также провести демонтаж и монтаж навеса с подшивкой и вентилируемого фасада с акриловым листом. Срок выполнения работ — до 31 мая 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход около Комсомольской проходной Горьковского автозавода закроют на ремонт с 12 января. Подрядчик должен восстановить гидроизоляцию, отремонтировать лестницы, стены, пол, потолок и ливневую канализацию и другие работы.
Также стало известно, что подземный пешеходный переход станции "Автозаводская-Сортировочная" планируется отремонтировать в 2025-2026 году.
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