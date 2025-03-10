Входные группы подземного перехода отремонтируют на Автозаводе Общество

Входные группы подземного перехода капитально отремонтируют в Автозаводском районе. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком работ выступает районная администрация. Начальная цена контракта — 4,96 млн рублей.

Переход расположен на проспекте Ленина в районе Комсомольской проходной ОАО "ГАЗ".

Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт входных групп объекта, тоннель перехода, а также провести демонтаж и монтаж навеса с подшивкой и вентилируемого фасада с акриловым листом. Срок выполнения работ — до 31 мая 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что подземный пешеходный переход около Комсомольской проходной Горьковского автозавода закроют на ремонт с 12 января. Подрядчик должен восстановить гидроизоляцию, отремонтировать лестницы, стены, пол, потолок и ливневую канализацию и другие работы.

Также стало известно, что подземный пешеходный переход станции "Автозаводская-Сортировочная" планируется отремонтировать в 2025-2026 году.