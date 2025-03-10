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Происшествия

87-летней саровчанке удалось вернуть похищенный мошенниками миллион

19 марта 2025 17:22  [107] Происшествия

Прокуратура помогла саровчанке вернуть похищенные мошенниками деньги, сообщается на сайте надзорного органа по Нижегородской области. 

Отмечается, что в июле прошлого года 87-летняя жительница Сарова рождения перевела на указанный мошенниками "безопасный счет" более 940 тысяч рублей.

Следствие установило личность владельца банковской карты, на которую поступили похищенные средства.

Для восстановления прав пенсионерки прокуратура обратилась в суд. Он постановил взыскать с держателя карты в пользу женщины 1 млн 57 тысяч рублей (похищенные средства и процент за их использование).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд аннулировал договор займа, заключенный пенсионером под влиянием обмана. Правоохранительные органы регулярно сообщают о фактах мошенничества и призывают нижегородцев быть бдительными, чтобы не потерять деньги. По статистике, около 80% случаев мошенничества остаются нераскрытыми в Нижегородской области.

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Теги:
Мошенничество Прокуратура Саров
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