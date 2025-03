Нижегородский центр запустил методику пренатального скрининга "клиника одного визита" Общество

Фото: Александр Воложанин

В областном диагностическом центре Нижнего Новгорода начала работать инновационная методика пренатального скрининга OSCAR (One Stop Clinic for Assessment of Risk for fetal abnormalities), сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

С помощью данной технологии специалисты смогут выявить до 95% возможных врожденных патологий развития плода, включая такие заболевания, как синдромы Дауна, Эдварда, Патау и другие.

Процедура включает в себя ультразвуковое исследование и биохимический скрининг, которые проводятся на 11-13 неделе беременности. Все результаты будет расшифровывать врач-генетик.

Важно, что весь процесс обследования можно пройти за один день, а результаты будут готовы в течение 30-40 минут.