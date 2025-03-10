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Общество

Нижегородский центр запустил методику пренатального скрининга "клиника одного визита"

19 марта 2025 19:50  [63] Общество
Нижегородский центр запустил методику пренатального скрининга клиника одного визита

Фото: Александр Воложанин

В областном диагностическом центре Нижнего Новгорода начала работать инновационная методика пренатального скрининга OSCAR (One Stop Clinic for Assessment of Risk for fetal abnormalities), сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

С помощью данной технологии специалисты смогут выявить до 95% возможных врожденных патологий развития плода, включая такие заболевания, как синдромы Дауна, Эдварда, Патау и другие.

Процедура включает в себя ультразвуковое исследование и биохимический скрининг, которые проводятся на 11-13 неделе беременности. Все результаты будет расшифровывать врач-генетик.

Важно, что весь процесс обследования можно пройти за один день, а результаты будут готовы в течение 30-40 минут.

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Теги:
Беременность Здравоохранение
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