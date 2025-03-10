Нижегородский центр запустил методику пренатального скрининга "клиника одного визита"

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В областном диагностическом центре Нижнего Новгорода начала работать инновационная методика пренатального скрининга OSCAR (One Stop Clinic for Assessment of Risk for fetal abnormalities), сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".
С помощью данной технологии специалисты смогут выявить до 95% возможных врожденных патологий развития плода, включая такие заболевания, как синдромы Дауна, Эдварда, Патау и другие.
Процедура включает в себя ультразвуковое исследование и биохимический скрининг, которые проводятся на 11-13 неделе беременности. Все результаты будет расшифровывать врач-генетик.
Важно, что весь процесс обследования можно пройти за один день, а результаты будут готовы в течение 30-40 минут.
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