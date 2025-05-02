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Общество

Офицер Росгвардии: "Задача программы "Герои. Нижегородская область" - сформировать крепкое сообщество профессионалов"

07 мая 2025 15:04  [43] Общество
Офицер Росгвардии: Задача программы Герои. Нижегородская область - сформировать крепкое сообщество профессионалов

«Задача программы «Герои. Нижегородская область» - сформировать крепкое сообщество профессионалов – управленцев для органов власти, в том числе законодательных, для промышленности, сельского хозяйства и других сфер деятельности», - заявил офицер Росгвардии Олег В., подавший заявку на участие в программе.

«В нашей стране запущена система подготовки управленцев, которая включает и программу «Время героев», созданную по инициативе Верховного главнокомандующего Владимира Путина, и региональные программы, одна из которых стартовала в Нижегородской области. Такая система предполагает новый подход к отбору и подготовке кандидатов, к дальнейшему назначению выпускников программ на должности. Её исключительная важность заключается в том, что в каждом регионе и одновременно во всей Российской Федерации начинает формироваться единый коллектив кадрового резерва, в котором всех объединяют вера, доверие друг к другу», - рассказал герой. 

Он подчеркнул, что участников, ветеранов СВО объединяет вера в то, что Россия - великая держава. 

«Это вера в нашу многонациональную культуру, в святость наследия отцов и дедов, вера в то, что «Я – россиянин» звучит гордо. Каждый, кто заявляется на участие в программах подготовки для ветеранов СВО, доверяет друг другу как братьям по оружию, людям с идентичными жизненными ценностями. Мы доверяем президенту страны как своему Верховному главнокомандующему, уверены в правильности его решений. Каждый из нас уже дал однозначный ответ на вопрос о том, на что человек может быть готов ради защиты интересов Родины», - поделился офицер Росгвардии. 

Он подчеркнул, что программа «Герои. Нижегородская область» позволяет решить вопросы работодателей в сфере привлечения кадров – не только профессиональных, но и обладающих достойными человеческими качествами. 

В ходе специальной военной операции самому Олегу пригодился управленческий опыт, накопленный в мирное время.

«В условиях ограниченного времени и быстрой, очень быстрой смены обстановки отпозитивной до крайне нелёгкой мне очень пригодился прежний опыт управления. В армейской практике установлен чёткий управленческий алгоритм: уяснение задачи старшего начальника - оценка обстановки - выработка замысла - принятие решения - постановка задачи подчинённым - контроль и оказание помощи. В ходе специальной военной операции практически погружаешься в этот алгоритм, живёшь в нём. И через некоторое время с удивлением замечаешь, что в голове нет ничего постороннего – ничего из того, что отвлекало бы от решения поставленных задач, заботы о сослуживцах и мыслей о доме, о семье», - рассказал герой.

Он признался, что его близкие с волнением отнеслись к его участию в отборе на программу «Герои. Нижегородская область». 

«Дети и жена гордятся мной и счастливы, что меня допустили к вступительным испытаниям. А волнение связано с ожиданием больших перемен, которые могут произойти в жизни семьи в случае успешного прохождения программы подготовки», - добавил военнослужащий. 

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы.

 

Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% - среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО. 

Следующий этап отбора на программу – дистанционное тестирование участников – прошел с 3 по 6 апреля 2025 года на платформе АНО «Россия – страна возможностей». А для тех, кто из-за исполнения служебного долга не смог пройти тестирование, оно было организовано с 24 апреля и продлится до 7 мая 2025 года.

По результатам тестирования и оценки анкет планируется пригласить кандидатов в следующий этап – на собеседование. Результаты оценки анкет и итоги тестирования участников планируется рассмотреть на заседании общественного совета программы «Герои. Нижегородская область» в мае.

Отличительная особенность программы «Герои. Нижегородская область» - семейный образовательный трек, который предлагает участникам возможность обучаться вместе с семьями. Программа семейного трека включает профориентационные сессии и консультации для детей, организованные молодежным центром карьеры Нижегородской области, а также мастер-классы по семейной психологии, культурную и спортивную программы для всей семьи. Члены семей участников программы также будут вовлечены в экосистему лидерских проектов КУПНО. Принять участие в семейном треке смогут и те зарегистрировавшиеся на программу участники, которые не войдут в число финалистов. Кроме того, у всех участников отбора будет возможность стать слушателями иных образовательных курсов Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Военные СВО
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