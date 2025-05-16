Мать нижегородского живодера прочитала лекцию о защите животных в ННГУ Общество

Зоозащитники сообщили, что мать "живодера в шинели" Галина Петрова была замечена в ННГУ имени Лобачевского, несмотря на свое официальное отстранение от преподавания.

По словам активистки Лары Саплиной, на днях преподавательница прочитала студентам лекцию, посвященную теме гуманного обращения с животными. Это вызвало негодование у зоозащитников.

"Она рассказывала студентам о защите животных. Это просто не укладывается в голове. Она словно насмехается", — написала Саплина в телеграм-канале "Зоопатруль-НН".

Активистка также сообщила, что СК, взявший на контроль дело живодера, якобы передал материалы в полицию.

"Теперь в полиции никто толком не знает, кто этим занимается. Это просто цирк", — заключила волонтер.

Напомним, весной в квартире 48-летнего живодера на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек в полиэтиленовых пакетах. Местные жители не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение соседей.

Позже полиция также обнаружила останки животных в квартире матери нижегородца, которая оказалась сотрудницей ННГУ. По факту жестокого обращения с животными было заведено уголовное дело.

В мае выяснилось, что отца живодера, также преподававшего в ННГУ, уволили после скандала с животными. Хотя, по данным НИА "Нижний Новгород", мужчина давно ушел из семьи.