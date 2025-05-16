"Демографический спецназ" появился в Нижегородской области
19 пляжных зон будут работать летом в Нижнем Новгороде
Интернет проведут в 37 нижегородских сел и деревень в 2025 году
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 мая 2025 13:10  [35] Нижегородские власти нашли подрядчика для достройки "Дома правительства"
24 мая 2025 12:57  [72] Мать нижегородского живодера прочитала лекцию о защите животных в ННГУ
24 мая 2025 12:15  [84] Нижегородские камеры зафиксировали более 10 тысяч парковок на газонах
24 мая 2025 11:58  [83] Контроль за прохождением нерестового периода обсудили депутаты ЗСНО
24 мая 2025 11:30  [100] Жители Сортировки пожаловались на несанкционированную свалку шин
24 мая 2025 10:25  [141] Школьников вовлекают в цифровой мир через игровые занятия в лагерях
24 мая 2025 09:30  [163] Выяснилось, как продвигается благоустройство сквера с фонтаном у ДК Орджоникидзе
24 мая 2025 09:00  [160] Нижегородцам будет доступен реестр алиментщиков с 25 мая
24 мая 2025 08:00  [185] Активность пыльцы березы снова зафиксирована в Нижнем Новгороде
24 мая 2025 07:00  [181] Туалет демонтировали в нижегородском парке Кулибина
Общество

Мать нижегородского живодера прочитала лекцию о защите животных в ННГУ

24 мая 2025 12:57  [72] Общество
Мать нижегородского живодера прочитала лекцию о защите животных в ННГУ

Зоозащитники сообщили, что мать "живодера в шинели" Галина Петрова была замечена в ННГУ имени Лобачевского, несмотря на свое официальное отстранение от преподавания.

По словам активистки Лары Саплиной, на днях преподавательница прочитала студентам лекцию, посвященную теме гуманного обращения с животными. Это вызвало негодование у зоозащитников.

"Она рассказывала студентам о защите животных. Это просто не укладывается в голове. Она словно насмехается", — написала Саплина в телеграм-канале "Зоопатруль-НН".

Активистка также сообщила, что СК, взявший на контроль дело живодера, якобы передал материалы в полицию. 

"Теперь в полиции никто толком не знает, кто этим занимается. Это просто цирк", — заключила волонтер.

Напомним, весной в квартире 48-летнего живодера на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде были обнаружены истощенные животные, а также тела умерших собак и кошек в полиэтиленовых пакетах. Местные жители не раз жаловались на неприятный запах и странное поведение соседей.

Позже полиция также обнаружила останки животных в квартире матери нижегородца, которая оказалась сотрудницей ННГУ. По факту жестокого обращения с животными было заведено уголовное дело. 

В мае выяснилось, что отца живодера, также преподававшего в ННГУ, уволили после скандала с животными. Хотя, по данным НИА "Нижний Новгород", мужчина давно ушел из семьи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Живодер в шинели Зоозащитники ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
23 мая 2025 14:14  [344] Котята, спасенные из квартиры нижегородского живодера, ищут новый дом
15 мая 2025 16:54  [979] Отца живодера в шинели решили уволить из ННГУ
02 мая 2025 15:28  [801] Нижегородцам рассказали, как распознать живодера в обычном человеке
29 апреля 2025 17:54  [2061] Выяснилось, что мать живодера в шинели пока не уволили из ННГУ
28 апреля 2025 18:37  [1146] Вскрылись новые подробности о живодере с улицы Надежды Сусловой
05 марта 2025 14:56  [887] 9 уголовных дел о жестоком обращении с животными завели в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль Наш общий дом
16 мая 2025 14:45Многонациональный Нижний: как прошел фестиваль "Наш общий дом"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных