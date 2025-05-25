Шахунец обвиняется в мошенничестве с соцвыплатами на 350 тысяч рублей Происшествия

В городе Шахунья возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении государственной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным полиции, в 2022 году мужчина обратился в органы социальной защиты и заключил социальный контракт. Согласно договору, он должен был приобрести трактор и оказывать населению услуги по обработке земли (вспашку, перекопку и подготовку участков к посадке).

На реализацию проекта ему выделили 350 тысяч рублей из бюджета. Однако, как выяснилось в ходе проверки, условия контракта выполнены не были. Купля-продажа сельхозтехники оказалась фиктивной, а 230 тысяч рублей из полученной суммы мужчина потратил на личные нужды.

Оставшиеся 120 тысяч рублей были изъяты полицейскими и возвращены в распоряжение органов социальной защиты.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание по данной статье может составлять до шести лет лишения свободы.

На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб мужчина возместил в полном объеме.

Ранее сообщалось, что нижегородский врач брал деньги за бесплатные услуги и обманул пациентов на 1,2 млн рублей.