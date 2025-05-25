Шахунец обвиняется в мошенничестве с соцвыплатами на 350 тысяч рублей

В городе Шахунья возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении государственной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным полиции, в 2022 году мужчина обратился в органы социальной защиты и заключил социальный контракт. Согласно договору, он должен был приобрести трактор и оказывать населению услуги по обработке земли (вспашку, перекопку и подготовку участков к посадке).
На реализацию проекта ему выделили 350 тысяч рублей из бюджета. Однако, как выяснилось в ходе проверки, условия контракта выполнены не были. Купля-продажа сельхозтехники оказалась фиктивной, а 230 тысяч рублей из полученной суммы мужчина потратил на личные нужды.
Оставшиеся 120 тысяч рублей были изъяты полицейскими и возвращены в распоряжение органов социальной защиты.
Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Максимальное наказание по данной статье может составлять до шести лет лишения свободы.
На время расследования в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб мужчина возместил в полном объеме.
Ранее сообщалось, что нижегородский врач брал деньги за бесплатные услуги и обманул пациентов на 1,2 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+