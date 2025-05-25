Роман Пермяков: "Едва ли не главным смысловым словом выступления стало "технологичность" Политика

Роман Пермяков, руководитель аналитического центра "Г.У.Р.У.", член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) прокомментировал для Telegram-канала актуальной аналитики Экспертного института социальных исследований содержание речи Президента на ПМЭФ-2025:

"Владимир Путин традиционно использует высокую трибуну ПМЭФ для отправки важных политических и экономических сигналов как внутрь страны, так и на международном треке. Примечательно, что в этом году большую часть выступления Президента заняли вопросы экономики, направленные на внутреннюю аудиторию. Путин давал важные посылы всей системе госвласти и ключевым бизнес-акторам, озвучивал ключевые приоритеты и принципы экономического развития, и его выступление вполне можно считать программным.

Если провести лингвистический анализ текста выступления Президента на ПМЭФ (с чем легко может справиться нейросеть), то окажется, что едва ли не главным смысловым словом послания стало «технологичность». Примечательно, что «технологичность» стала ключевым ответом на многие описанные в речи главы государства вопросы и проблемы экономического роста: необходимость изменения структуры занятости населения, увеличение производительности труда, снижение уровня бедности, повышение зарплат, рост ненефтегазовых доходов бюджета, диверсификация экономики, улучшение инвестклимата, а также повышение эффективности предприятий ОПК, которые должны стать «высокотехнологичными холдингами», способными производить продукцию двойного назначения. К слову, именно технологичность обеспечили лидерство Нижегородской области в национальном инвестрейтинге АСИ (2-е место наряду с Татарстаном), при этом президент отметил Нижегородскую область как регион лидер по динамике индекса - примечательно, что среди лидеров рейтинга именно те регионы, которые используют передовые информационные технологии и цифровые сервисы в работе с инвесторами.

Россия устами национального лидера провозглашает ставку на производство высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью и новую экономику. Даже международное сотрудничество, особенно со странами БРИКС, Президент видит технологичным, обозначая необходимость создания единых цифровых платформ, что создало бы дополнительные возможности для укрепления кооперации.

Также очень примечательно, что Президент в своем выступлении отдельно упомянул маркетплейсы — причем не в контексте угроз, а в контексте возможностей для экономики, отметив их роль в развитии МСП. Это важный сигнал для всей системы: в развитии маркетплейсов Президент видит перспективы и в целом благосклонно относится к этому явлению. Путин подчеркнул, что в России, в отличие от многих других стран, есть отечественные платформы, которые выигрывают в конкурентной борьбе с глобальными сервисами. Тут стоит согласиться — это действительно уникальная база для обеспечения экономического суверенитета. При этом глава государства поручил Госдуме проанализировать регулирование торговых сетей и магазинов, отметив, что оно во многом устарело, и призвал ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов.

Президент несколько раз акцентировал внимание на необходимости достижения технологического лидерства и перехода экономики России на новый технологический уклад. Он отметил важность автоматизации, роботизации, использования ИИ, ускоренной цифровизации, современных цифровых платформ и интеграции передовых технологий во всех отраслях. Именно на эти цели направлены ключевые нацпроекты, которые предполагают значительное увеличение расходов на НИОКР. Выступление Президента на ПМЭФ можно считать призывом обеспечить рывок в новый технологический уклад и своего рода манифестом «новой экономики» России".