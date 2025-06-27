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Экономика

Депутаты предложили ликвидировать нелегально торгующий сигаретами бизнес

28 июня 2025 16:30  [76] Экономика
Депутаты предложили ликвидировать нелегально торгующий сигаретами бизнес

Фото: сгенерировано нейросетью

Из-за масштабных нарушений в розничной продаже табака в России могут прекратить деятельность нелегальных торговцев сигаретами. С такой инициативой выступили в Госдуме, пишет портал 360.ru

По словам зампреда комитета по экономической политике Артема Кирьянова, более 96% всех выявленных нарушений приходится именно на розничный сегмент табачного рынка. Он считает, что необходимо на законодательном уровне ограничить доступ к предпринимательской деятельности для тех, кто не соблюдает установленные нормы.

"Предприниматель, который реализует табачные и никотинсодержащие изделия, обязан зарегистрировать соответствующий вид деятельности в ОКВЭД и строго следовать действующим правилам. В случае нарушений можно вводить ограничения на проведение банковских операций, рекламу, а также лишать его возможности продолжать бизнес", — пояснил депутат.

Кирьянов подчеркнул, что полностью запретить торговлю — неэффективное решение. Вместо этого он предлагает внедрить так называемое "умное регулирование", сочетающее надзорные практики с современными технологическими инструментами. Кроме того, он отметил важность ранней профилактики: по его мнению, необходимо начинать информирование о вреде курения с детского возраста.

Позицию депутата поддержал глава организации "Потребнадзор" Александр Виноградов. Он согласился, что ситуация требует внимания, и напомнил о существующих мерах ответственности за незаконную продажу табачной продукции.

"Уголовный кодекс никуда не делся. При торговле сигаретами без сопроводительных документов сначала возбуждается административное дело, а в случае больших объемов — и уголовное", — отметил Виноградов.

Ранее сообщалось, что в России могут полностью запретить вейпы. 

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Теги:
бизнес Госдума Здоровье
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