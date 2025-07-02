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Происшествия

Более 56 млн рублей взыщут с газовой компании за взрыв в Маргуше

03 июля 2025 18:30  [86] Происшествия
Более 56 млн рублей взыщут с газовой компании за взрыв в Маргуше

Фото: МЧС по Нижегородской области

Организация "Газпром газораспределение Нижний Новгород" обязана возместить ущерб, причиненный в результате взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Так постановил Советский райсуд 3 июля, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Инцидент произошел в апреле 2021 года во время проведения газоопасных работ на внутреннем газопроводе. Мастер службы по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования нарушил требования безопасности, что привело к утечке газовой смеси и последующему взрыву.

В результате происшествия были разрушены конструкции здания, возник пожар. Пострадали жильцы дома, в том числе погиб младенец, а один из жильцов дома получил тяжкий вред здоровью. Ранее в отношении мастера был вынесен обвинительный приговор.

Для компенсации расходов консолидированного бюджета, направленных на восстановление жилищных прав пострадавших и устранение последствий ЧС, прокуратура Нижегородской области подала иск к компании.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, постановив взыскать с ответчика более 56 млн рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура проследит за его исполнением.

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Теги:
Взрыв газа Дальнеконстантиновский район Прокуратура
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