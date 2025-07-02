Медики дефицитных специальностей получат до 1 млн в Нижегородской области Экономика

В шести городах Нижегородской области медицинские работники дефицитных специальностей смогут получить крупные единовременные выплаты. Как сообщил главред медицинского ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, врачам полагается по миллиону рублей, а среднему медперсоналу — по 500 тысяч рублей.

В программу вошли медицинские учреждения Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Кстова, Павлова и Бора.

"30 больниц, 12 поликлиник, станция скорой помощи, онкоцентр и другие медорганизации снова включились в борьбу за новые кадры", — отметил Никонов.

Получить выплату смогут специалисты при выполнении ряда условий. Во-первых, необходимо трудоустроиться впервые после окончания медицинского вуза или перейти в региональную систему здравоохранения из федеральных учреждений, частных клиник либо другого субъекта России. Во-вторых, обязательным условием является работа на полной ставке не менее пяти лет.

Ранее сообщалось, что зарплата нижегородских медработников достигла 64 тысяч рублей. Также мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде ищут медицинского представителя на зарплату в 180 тысяч рублей.