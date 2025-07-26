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Общество

673 заявки на переезд в Нижегородскую область поступило от иностранцев

31 июля 2025 12:00  [81] Общество
673 заявки на переезд в Нижегородскую область поступило от иностранцев

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область становится все более востребованной среди специалистов, рассматривающих переезд для работы и жизни. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе отчета перед депутатами Заксобрания на заседании 31 июля.

На 1 июля текущего года работодатели заявили почти 130 тысяч открытых позиций, при этом уровень безработицы составляет всего 0,01%.

Глава региона отметил, что наличие рабочих мест делает область привлекательной не только для россиян, но и для иностранных граждан. В 2024 году в рамках программы добровольного переселения соотечественников в регион прибыли 368 человек.

Для содействия переезду иностранцев в Нижегородской области действует кадровое агентство "ОКА". С его помощью иностранные граждане получают поддержку при трудоустройстве и адаптации. В настоящее время в регионе уже проживают 12 иностранных семей, среди которых есть специалисты в сфере информационных технологий, строительства и сельского хозяйства.

За первые шесть месяцев 2025 года через агентство "ОКА" поступило 673 заявки на переезд и сопровождение иностранных специалистов. Кроме того, около 200 человек из Шри-Ланки и Узбекистана были трудоустроены на шесть нижегородских предприятий.

Также регион активно участвует в программе повышения мобильности трудовых ресурсов. В рамках этой инициативы в 2025 году ожидается приезд 345 квалифицированных работников из других субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 639 иностранных граждан хотят вести бизнес в Нижегородской области.

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Теги:
Иностранцы Переселение
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