Тысячу квадратных метров асфальта заменили на Гордеевском виадуке

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Рабочие завершили ремонт дорожного покрытия на Гордеевском виадуке в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Работы проведены в рамках программы карточного ремонта дорог, сообщили в районной администрации.
Подрядная организация в течение недели полностью сняла изношенный верхний слой асфальта и уложила новое покрытие на площади около 1 000 квадратных метров.
По словам главы Канавинского района Артёма Иванова, асфальтовое покрытие со временем деформировалось, в том числе из-за постоянных вибраций от трамвайных путей. Поэтому было принято решение оперативно провести ремонт.
"Гордеевский виадук играет ключевую роль в транспортной системе не только района, но и всего города. Подрядчики справились в кратчайшие сроки, чтобы не создавать трудностей для движения транспорта", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Малая Покровская останется закрытой для транспорта до 2026 года. Также стало известно, что городские власти расторгли контракт на ремонт Ильинской улицы.
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