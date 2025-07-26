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Происшествия

Вскрылись подробности гибели коммунальщика в колодце в Сеченовском округе

01 августа 2025 14:30  [141] Происшествия
Вскрылись подробности гибели коммунальщика в колодце в Сеченовском округе

В Гострудинспекции в Нижегородской области рассказали подробности группового несчастного случая с работниками Сеченовского филиала АО "НОКК" во время работ по прочистке канализационного колодца.

Как сообщили управлении, около 8:00 31 июля бригада из пяти человек собралась у котельной № 5 после сообщения электрогазосварщика о выбросе канализационных стоков на улице Ивана Заикина. Работники приняли решение устранить проблему самостоятельно.

Примерно в 9:00 начались работы по прочистке колодца. После их завершения сотрудники отошли от места, однако вскоре один из них — слесарь по ремонту оборудования котельной — по неустановленной причине вновь спустился в колодец. Вернувшиеся коллеги обнаружили его без движения, в согнутом положении, лицом вниз.

Тогда один из работников спустился в колодец, чтобы вытащить пострадавшего. Но при попытке оказания помощи ему самому стало плохо. К нему на помощь отправился электрогазосварщик, который смог поднять второго мужчину на поверхность. Сам он вскоре почувствовал слабость. Тогда коллегам пришлось помогать уже ему. С помощью буксировочного троса мастер участка и водитель вытащили его наружу. При этом слесарь, который первым спустившимся в колодец, все еще оставался там. Осознавая угрозу отравления газом, работники подручными средствами пытались поднять коллегу из колодца. Водитель при этом обеспечивал подачу воздуха с помощью вакуумной машины.

Прибывшие спасатели МЧС смогли вытащить слесаря аварийно-восстановительных работ. Скорая помощь госпитализировала его. Мужчина скончался в больнице.

Второй пострадавший - слесарь по ремонту оборудования котельной - был доставлен в Сеченовскую ЦРБ, где ожидается заключение о степени тяжести его состояния. Электрогазосварщик также был направлен в больницу, но от медицинской помощи отказался.

По факту случившегося начато расследование. Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, будет дана правовая оценка действиям всех участников, а лица, допустившие нарушения требований охраны труда, понесут административную ответственность.

Ранее сообщалось, что оператору нижегородского производства ампутировали кисть руки из-за несчастного случая на работе.

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Теги:
Госинспекция труда Сеченовский район Смертность
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