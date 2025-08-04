Госэкспертиза одобрила строительство нижегородского общежития МВД Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируется строительство нового общежития для курсантов академии МВД. Проект прошёл государственную экспертизу. Информация об этом размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Проектную документацию подготовило ООО "Наш Проект" из Арзамаса. Застройщиком выступает сама академия МВД — ФГКОУ ВО "Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Новый проект предполагает размещение общежития в районе дома № 3 по Анкудиновскому шоссе. Здание будет рассчитано на проживание до тысячи студентов.

Напомним, в 2021 году академия уже предпринимала попытку возведения здания. Тогда был заключён контракт с компанией "ЦХД Инжиниринг", которой был перечислен аванс в размере 172 млн рублей. Однако подрядчик не выполнил обязательства в установленные сроки, в результате чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Академия потребовала вернуть выплаченные средства и компенсировать неустойку. В 2024 году суд удовлетворил иск и постановил взыскать с "ЦХД Инжиниринг" 180 млн рублей.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект реставрации здания ОКН на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.