Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2025 17:31  [91] Прилепин призвал учить суахили и читать про жизнь в КНДР
04 августа 2025 17:21  [82] Нижегородцев предупредили о риске возникновения электросамокатного сколиоза
04 августа 2025 17:01  [122] Искусственный интеллект нашел более 600 проблем на нижегородских дорогах
04 августа 2025 16:43  [123] Госэкспертиза одобрила строительство нижегородского общежития МВД
04 августа 2025 16:15  [161] Захар Прилепин: "Перезагрузка элиты произойдет за счет участников СВО"
04 августа 2025 15:57  [134] "День Лыскова" в Нижнем Новгороде: фейерверк традиций, вкуса и молодежного духа
04 августа 2025 15:48  [175] Синоптик Шувалов рассказал, почему климат в России вышел из-под контроля
04 августа 2025 15:23  [164] Выручка кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде выросла на 45%
04 августа 2025 14:54  [189] Образовательную программу для участников СВО запустили в Нижнем Новгороде
04 августа 2025 14:45  [165] В России хотят ужесточить наказание за дебош в самолёте
Общество

Госэкспертиза одобрила строительство нижегородского общежития МВД

04 августа 2025 16:43  [123] Общество
Госэкспертиза одобрила строительство нижегородского общежития МВД

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде планируется строительство нового общежития для курсантов академии МВД. Проект прошёл государственную экспертизу. Информация об этом размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Проектную документацию подготовило ООО "Наш Проект" из Арзамаса. Застройщиком выступает сама академия МВД — ФГКОУ ВО "Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации".

Новый проект предполагает размещение общежития в районе дома № 3 по Анкудиновскому шоссе. Здание будет рассчитано на проживание до тысячи студентов.

Напомним, в 2021 году академия уже предпринимала попытку возведения здания. Тогда был заключён контракт с компанией "ЦХД Инжиниринг", которой был перечислен аванс в размере 172 млн рублей. Однако подрядчик не выполнил обязательства в установленные сроки, в результате чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Академия потребовала вернуть выплаченные средства и компенсировать неустойку. В 2024 году суд удовлетворил иск и постановил взыскать с "ЦХД Инжиниринг" 180 млн рублей.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила проект реставрации здания ОКН на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Проектирование Строительство
Поделиться:
Новости по теме
29 июля 2025 12:15  [602] Госэкспертиза одобрила проект реставрации Дома Сиротина в Нижнем Новгороде
24 июля 2025 07:00  [539] Проект дома для переселенцев на Автозаводе одобрила госэкспертиза
24 июня 2025 13:40  [858] Госэкспертиза одобрила проект восстановления Дома Чардымова после пожара
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных