Уникальная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открывается в Чкаловске Афиша

Фото: Александр Воложанин

В Чкаловске открывается интерактивная выставка памяти "Герои тыла. Страницы памяти" (12+). Проект подготовлен медиагруппой НОИЦ при поддержке "Команды креативных практик". Его цель — показать, какой ценой ковалась Победа в тылу, и сохранить память о героизме земляков.

Центральной частью выставки стали более 50 фоторепродукций страниц газеты "Горьковская коммуна" времён войны. На них — хроники труда заводов, быт сельских жителей и свидетельства самоотверженности тех, кто не был на передовой, но внёс огромный вклад в Победу. Каждая репродукция снабжена AR-меткой: наведя камеру смартфона, посетители смогут увидеть архивные кадры, услышать живые голоса и буквально оживить страницы прошлого.

Кроме того, на открытии выставки будут представлены подлинные артефакты, найденные поисковым отрядом "Курган" на местах боёв. Эти находки дополнят исторический контекст и позволят глубже прочувствовать связь времён.

Экспозиция разместилась в Доме культуры имени В.П. Чкалова (улица Чкалова, 4) и будет работать до 17 августа. Вход на выставку свободный.

В день открытия, 5 августа, в 14:00 состоится встреча-диалог с обозревателем газеты "Нижегородская правда" (ранее - "Горьковская коммуна") Юлией Поляковой и участником поискового движения Андреем Дмитриевым. Гости смогут задать вопросы, обсудить важность сохранения исторической памяти и узнать больше о судьбах героев Нижегородской земли.

Ранее выставка прошла в Центральной районной библиотеке Автозаводского района.

Также сообщалось, что выставку "Великая страна — Великая Победа" (6+) в Манеже продлили до сентября.