Уникальная выставка "Герои тыла. Страницы памяти" открывается в Чкаловске

Фото:
В Чкаловске открывается интерактивная выставка памяти "Герои тыла. Страницы памяти" (12+). Проект подготовлен медиагруппой НОИЦ при поддержке "Команды креативных практик". Его цель — показать, какой ценой ковалась Победа в тылу, и сохранить память о героизме земляков.
Центральной частью выставки стали более 50 фоторепродукций страниц газеты "Горьковская коммуна" времён войны. На них — хроники труда заводов, быт сельских жителей и свидетельства самоотверженности тех, кто не был на передовой, но внёс огромный вклад в Победу. Каждая репродукция снабжена AR-меткой: наведя камеру смартфона, посетители смогут увидеть архивные кадры, услышать живые голоса и буквально оживить страницы прошлого.
Кроме того, на открытии выставки будут представлены подлинные артефакты, найденные поисковым отрядом "Курган" на местах боёв. Эти находки дополнят исторический контекст и позволят глубже прочувствовать связь времён.
Экспозиция разместилась в Доме культуры имени В.П. Чкалова (улица Чкалова, 4) и будет работать до 17 августа. Вход на выставку свободный.
В день открытия, 5 августа, в 14:00 состоится встреча-диалог с обозревателем газеты "Нижегородская правда" (ранее - "Горьковская коммуна") Юлией Поляковой и участником поискового движения Андреем Дмитриевым. Гости смогут задать вопросы, обсудить важность сохранения исторической памяти и узнать больше о судьбах героев Нижегородской земли.
Ранее выставка прошла в Центральной районной библиотеке Автозаводского района.
Также сообщалось, что выставку "Великая страна — Великая Победа" (6+) в Манеже продлили до сентября.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+