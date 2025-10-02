Почти 296 тысяч нижегородцев установили самозапрет на кредиты Экономика

Фото: Александр Воложанин

Почти 296 тысяч жителей Нижегородской области воспользовались услугой самозапрета. Такие данные приводит Объединённое Кредитное Бюро.

Так, почти каждый десятый житель региона предпочёл добровольно отказаться от возможности брать займы.

Всего за 7 месяцев работы сервиса в области было подано 330 575 заявлений на установку самозапрета и 20 229 — на его снятие.

По данным на 1 октября 2025 года, по всей России самозапрет на получение кредитов действует у 14 миллионов человек. При этом 90,9% заявлений касаются полного отказа от возможности кредитования.

Наибольшую активность в использовании этой опции проявляют граждане в возрасте от 35 до 45 лет (21%).

