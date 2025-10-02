Почти 296 тысяч нижегородцев установили самозапрет на кредиты

Фото:
Почти 296 тысяч жителей Нижегородской области воспользовались услугой самозапрета. Такие данные приводит Объединённое Кредитное Бюро.
Так, почти каждый десятый житель региона предпочёл добровольно отказаться от возможности брать займы.
Всего за 7 месяцев работы сервиса в области было подано 330 575 заявлений на установку самозапрета и 20 229 — на его снятие.
По данным на 1 октября 2025 года, по всей России самозапрет на получение кредитов действует у 14 миллионов человек. При этом 90,9% заявлений касаются полного отказа от возможности кредитования.
Наибольшую активность в использовании этой опции проявляют граждане в возрасте от 35 до 45 лет (21%).
Ранее сообщалось, что 48-летний житель Починок снял самозапрет на кредит, чтобы оформить заем для аферистов.
