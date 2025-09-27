Сильные магнитные бури ударят по Нижегородской области в первой половине октября

В первой половине октября в Нижегородской области ожидается заметный рост геомагнитной активности, сообщает сайт my-calend.ru.
Первые возмущения прогнозируются к ночи 2 октября. Затем к ночи 5 октября в область придет умеренная буря, воздействие которой продлится около суток. После чего обстановка начнет постепенно улучшаться.
Вечером 10 октября активность снова возрастет и продержится до следующей ночи. Однако еще двое суток будут отмечаться небольшие возмущения.
Напомним, что магнитные бури могут отражаться на самочувствии. В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточным весом. Наиболее частые симптомы во время магнитных бурь — нарушения сна, головные боли и общий упадок сил, возможны скачки артериального давления.
Ранее сообщалось, что нижегородцы переживают более двух тысяч магнитный бурь за жизнь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+