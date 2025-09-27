Сильные магнитные бури ударят по Нижегородской области в первой половине октября Общество

В первой половине октября в Нижегородской области ожидается заметный рост геомагнитной активности, сообщает сайт my-calend.ru.

Первые возмущения прогнозируются к ночи 2 октября. Затем к ночи 5 октября в область придет умеренная буря, воздействие которой продлится около суток. После чего обстановка начнет постепенно улучшаться.

Вечером 10 октября активность снова возрастет и продержится до следующей ночи. Однако еще двое суток будут отмечаться небольшие возмущения.

Напомним, что магнитные бури могут отражаться на самочувствии. В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и избыточным весом. Наиболее частые симптомы во время магнитных бурь — нарушения сна, головные боли и общий упадок сил, возможны скачки артериального давления.

Ранее сообщалось, что нижегородцы переживают более двух тысяч магнитный бурь за жизнь.