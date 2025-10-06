Доброволец СВО: "Мы разгромим врага, мы победим!" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Группа добровольцев отправилась из Нижнего Новгорода на боевое слаживание перед участием в специальной военной операции. Нижегородцы и жители других регионов заключили военные контракты с Министерством обороны России, чтобы выполнить долг перед Родиной и помочь решению важных государственных задач.

Доброволец из Нижнего Новгорода до подписания контракта много лет работал водителем большегруза. На пункте отбора получил предложение о службе по специальности в медицинской роте. Мужчина уверен, что его профессиональный опыт максимально пригодится на передовой.

«Я внимательно слежу за новостями и событиями на фронте. Решил и сам пойти служить, отдать долг Родине. Проходил срочную службу и прекрасно понимаю, что такое армия. Уверен, что справлюсь с обязанностями. После службы планирую продолжить работать водителем, но, если моя помощь понадобится, без раздумий продлю контракт. Победа будет за нами. У нас сплочённый народ, и с нами Бог!» - сказал нижегородец.

Другой доброволец родом из Белгорода. Его решение об участии в СВО связано с глубокими личными переживаниями за родной город и семью. Молодой человек считает себя патриотом и уже в четвертый раз заключает контракт. На спецоперации он освоил многие направления военного дела: был стрелком в штурмовом подразделении, командиром взвода БПЛА, хорошо знает тактическую медицину.

«Я неравнодушный человек и, видя, как противник обстреливает Белгород, не могу остаться в стороне. У меня есть жена, скоро родится ребёнок. Хочу, чтобы они были в безопасности. Ранее служил на СВО в добровольческих формированиях, сейчас подписал контракт с Минобороны. Мы разгромим врага, мы победим!» - сказал мужчина.

Еще один доброволец – в недавнем прошлом бригадир в сфере промышленной вентиляции. Он намерен проверить свои силы и способности на военном поприще. Говорит, готов к вызовам, уверен в победе России и отправляется на фронт с боевым настроем.

«Заключил контракт на службу в разведывательном подразделении. Хочу проверить себя и поддержать страну в трудный момент. Буду помогать всем, чем смогу. Победа будет за Россией, потому что это великая держава», - подчеркнул он.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку добровольцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.