07 октября 2025 17:57 Общество
Нижегородские учителя представили регион во всероссийских конкурсах педагогического мастерства

Фото: Минобр Нижегородской области

Нижегородские учителя впервые за много лет представили регион во всей линейке всероссийских конкурсов педагогического мастерства. Речь идет о таких масштабных состязаниях, как «Учитель года», «Воспитатель года», «Первый учитель года», «Директор года» и «Мастер года». Организатором конкурсов выступает Министерство просвещения России.

«Успех наших преподавателей – это результат их колоссального труда, а также поддержки со стороны специалистов нашего министерства. Мы знаем, что на участие в конкурсе педагогов вдохновила именно работа с их учениками и студентами, желание усовершенствовать свое мастерство», – подчеркнул министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Как рассказали в министерстве, в финале Всероссийского конкурса «Учитель года» регион представляла учитель биологии средней школы №8 г. Выксы Анастасия Кондина. Педагог успешно прошла несколько испытаний – открытый урок, педагогический форсаж и блиц-турнир. В результате нижегородка вошла в двадцатку лучших участников и была признана лауреатом конкурса.

«Учитель года России – это своеобразный профессиональный марафон, который проверяет участников на прочность знаний, умение преподнести материал, креативность подхода и способность вдохновлять учеников. Главная ценность конкурса заключается в людях – настоящих профессионалах!» – поделилась Анастасия Кондина.

В конкурсе профессионального мастерства среди преподавателей колледжей и техникумов «Мастер года» регион представил сотрудник Перевозского строительного колледжа Николай Сатов. Он вошел в десятку лучших финалистов этого состязания и стал призером конкурса.

«Я выложился на все 150 процентов из ста! Участие в таких конкурсах – это невероятная высота! Накал эмоций здесь невозможно передать словами. За мной стоит вся Нижегородская область - я испытал не только чувство большой ответственности, но и поддержку со стороны участников из других регионов! Было очень интересно, я посмотрел открытые уроки своих коллег и почерпнул для себя новые методы подачи материала, которые обязательно буду использовать. Рад, что по результатам итогового протокола открытое занятие от Нижегородской области признано лучшим в стране!» – рассказал Николай Сатов.

Во Всероссийском конкурсе «Первый учитель года» Нижегородская область была представлена в финале впервые за все время его проведения. Учитель начальных классов Вачской средней школы Юлия Шипова вошла в десятку лучших финалистов и получила звание лауреата конкурса.

«Я была очень рада попасть в финал Всероссийского конкурса «Первый учитель года». Наша область впервые дошла до финала, и я горда, что это сделала именно я. Конкуренция была сильной, но это заряжает на новые свершения и прорывы в профессиональной сфере. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Вместе мы сможем больше!» – сказала педагог.

В финале Всероссийского конкурса «Директор года» Нижегородская область также была представлена впервые за последние пять лет. Директор средней школы №8 г. Заволжья Екатерина Шмелёва получила отдельный приз за эффективное продвижение цифрового обучения.

«Стать лучшим директором школы в регионе – это высокая планка! Для меня этот конкурс стал огромной площадкой для самовыражения, реализации идей и обмена опытом с коллегами. Такие мероприятия способствуют повышению престижа профессии учителя и директора школы, и если это происходит на высоком уровне, значит, это важно вдвойне», – отметила Екатерина Шмелёва.

         В еще одном всероссийском состязании – «Воспитатель года» – Нижегородскую область представляла воспитатель детского сада «Колокольчик» (Нижний Новгород) Екатерина Баринова. Как и все конкурсанты, она презентовала свое открытое занятие с детьми и прошла несколько испытаний на проверку теоретических знаний и практических навыков.

«Воспитатель – это первый учитель, который начинает работу с ребенком. В наших руках - его самооценка, видение мира и самоощущение в социуме. От нас зависит очень многое. Поэтому наши практики должны быть самыми современными. На этом конкурсе коллеги из других регионов представили свой интересный опыт, и опыт Нижегородской области также запомнился многим из них. Мы едины в стремлении воспитать новое поколение россиян сильными, здоровыми и умными!» – считает Екатерина Баринова.

Финальные состязания проходили в разных городах России. 3 октября их итоги были подведены на праздновании Дня учителя в Москве. Победители и участники получили дипломы и подарки от организаторов конкурсов. Многие специалисты, в том числе нижегородские педагоги,  вошли в попечительский совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов при министерстве просвещения России.

Напомним, совершенствование мастерства педагогов – важнейшая составляющая работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый национальный проект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагогические наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Теги:
Конкурсы Учитель
