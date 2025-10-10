Суд освободил экс-директора "ТНС энерго НН" от долгов на сотни миллионов рублей Экономика

Бывший управляющий директор "ТНС энерго Нижний Новгород" Василий Ситдиков получил освобождение от обязательств перед компанией на сумму 785,6 миллиона рублей. Такое решение вынес апелляционный арбитражный суд, рассмотрев жалобу защиты должника, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Суд второй инстанции применил в отношении Ситдикова правило, позволяющее списать долги после завершения процедуры банкротства. Это означает, что теперь он не обязан выплачивать указанную сумму энергетической компании.

Несмотря на решение апелляции, оно пока не вступило в силу. "ТНС энерго Нижний Новгород" сохраняет право обжаловать вердикт в кассационной инстанции.

Ранее Арбитражный суд завершил дело о банкротстве Ситдикова, признав его несостоятельным еще в 2021 году. В рамках процедуры реализовывалось имущество должника, а финансовый управляющий представил отчет о проделанной работе. После его рассмотрения суд постановил закрыть дело.

Напомним также, что по решению суда почти 39 млн рублей взыскали с экс-руководства нижегородского "Радиотехбанка".