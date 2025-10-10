Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
10 октября 2025 18:25Суд освободил экс-директора "ТНС энерго НН" от долгов на сотни миллионов рублей
10 октября 2025 18:0512 компаний из Нижегородской области и Республики Тыва представили разработки на совместном стенде на InRussia-2025
10 октября 2025 17:41Центр поддержки предпринимательства будет открыт в Шаранге
10 октября 2025 14:15Нижегородская область направила 50 млрд рублей на поддержку СВО
10 октября 2025 14:00"Анкудиновка" вошла в топ-10 технопарков России по эффективности
10 октября 2025 10:22Нижегородский кадровый центр трудоустроил более 2,4 тысячи соискателей 50+
10 октября 2025 09:45Нижегородским эпидемиологам платят от 100 000 рублей в месяц
09 октября 2025 17:00Альтернативные платежи займут половину безналичного рынка к 2026 году
09 октября 2025 16:38Нижегородские предприятия АПК участвуют в выставке "Золотая осень-2025"
09 октября 2025 16:13Спрос на снятие наличных у россиян снижается
Экономика

Суд освободил экс-директора "ТНС энерго НН" от долгов на сотни миллионов рублей

10 октября 2025 18:25 Экономика
Суд освободил экс-директора ТНС энерго НН от долгов на сотни миллионов рублей

Бывший управляющий директор "ТНС энерго Нижний Новгород" Василий Ситдиков получил освобождение от обязательств перед компанией на сумму 785,6 миллиона рублей. Такое решение вынес апелляционный арбитражный суд, рассмотрев жалобу защиты должника, сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Суд второй инстанции применил в отношении Ситдикова правило, позволяющее списать долги после завершения процедуры банкротства. Это означает, что теперь он не обязан выплачивать указанную сумму энергетической компании.

Несмотря на решение апелляции, оно пока не вступило в силу. "ТНС энерго Нижний Новгород" сохраняет право обжаловать вердикт в кассационной инстанции.

Ранее Арбитражный суд завершил дело о банкротстве Ситдикова, признав его несостоятельным еще в 2021 году. В рамках процедуры реализовывалось имущество должника, а финансовый управляющий представил отчет о проделанной работе. После его рассмотрения суд постановил закрыть дело.

Напомним также, что по решению суда почти 39 млн рублей взыскали с экс-руководства нижегородского "Радиотехбанка".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банкротство Суд ТНС Энерго
Поделиться:
Новости по теме
07 октября 2025 13:24Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу
18 сентября 2025 15:50Долги нижегородских компаний за электричество обернулись уголовными делами
10 сентября 2025 20:15Еще два миллиарда рублей хотят взыскать с экс-мэра Олега Сорокина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных