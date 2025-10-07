Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Общество
07 октября 2025 14:02Рак перестал быть приговором: нижегородские врачи отмечают снижение смертности
07 октября 2025 13:24Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу
07 октября 2025 13:14Более 80% нижегородцев высоко оценили работу социальных участковых
07 октября 2025 13:00Состояние общежитий НГАТУ проверят после жалоб в соцсетях
07 октября 2025 12:51Более 600 заявок поступило на обучение в детском центре "Кванториум" в Выксе
07 октября 2025 12:44Праздник, приуроченный к Всероссийскому дню беременных, прошел в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 12:38Всероссийский слет активистов движения "Пост №1" в Нижнем Новгороде объединил участников из 40 регионов
07 октября 2025 12:00Многодетные герои СВО из Нижегородской области рассказали о роли отца в семье
07 октября 2025 10:57Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор
07 октября 2025 10:18Психолог Шамшурина рассказала, как сохранить психическое здоровье
Общество

Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу

07 октября 2025 13:24 Общество
Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу

Фото: Нижегородский районный суд

Арбитражный суд официально признал нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу несостоятельным должником. Соответствующее решение было принято 6 октября 2025 года, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Согласно судебному акту, в отношении Дзепы введена процедура реализации имущества. Таким образом, начинается процесс погашения долгов предпринимателя за счёт его активов.

Ранее суд продлил меру пресечения Дмитрию Дзепе - он пробудет в СИЗО до 13 ноября 2025 года включительно.

Напомним, что Дмитрий Дзепа был арестован в ноябре 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

Летом 2025 года по иску прокуратуры суд взыскал с него сумму, превышающую 800 миллионов рублей. Уже находясь в следственном изоляторе, в августе 2025 года Дзепа подал заявление о признании себя банкротом.

