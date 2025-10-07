Суд признал банкротом арестованного предпринимателя Дзепу Общество

Фото: Нижегородский районный суд

Арбитражный суд официально признал нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу несостоятельным должником. Соответствующее решение было принято 6 октября 2025 года, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Согласно судебному акту, в отношении Дзепы введена процедура реализации имущества. Таким образом, начинается процесс погашения долгов предпринимателя за счёт его активов.

Ранее суд продлил меру пресечения Дмитрию Дзепе - он пробудет в СИЗО до 13 ноября 2025 года включительно.

Напомним, что Дмитрий Дзепа был арестован в ноябре 2024 года. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

Летом 2025 года по иску прокуратуры суд взыскал с него сумму, превышающую 800 миллионов рублей. Уже находясь в следственном изоляторе, в августе 2025 года Дзепа подал заявление о признании себя банкротом.