Игорь Седых и Андрей Дранишников поделились своими рыболовными успехами

Фото:
У нижегородских рыбаков в самом разгаре сезон "охоты" на хищную рыбу. Министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых и глава города Балахны Андрей Дранишников не остались в стороне и поделились в соцсетях своими рыболовными успехами и впечатлениями, которых они добились в эти выходные.
Игорь Седых во время рыбалки на Волге поймал внушительных размеров судака и щуку. По словам министра, рыбалка на великой реке помогла ему ощутить глубокую связь с родным краем.
"Желаю всем нижегородцам "клёвых" выходных, пока осень в самом разгаре! Ловите эти мгновения - они того стоят!" - написал министр.
Андрей Дранишников поделился, что вдохновился успехами балахнинских рыбаков, которые он увидел в социальных сетях, и также решил провести время на природе.
Он рассказал, что поймал сома и судака, но, оценив их размер, с чистой совестью выпустил обратно в воду, решив, что им нужно ещё подрасти.
