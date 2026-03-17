Комплексный ремонт теплофикационного оборудования, систем отопления и ГВС пройдет на предприятиях Эн+ Тепло Волга

На заседании комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода предприятия, входящие в ГК Эн+ Тепло Волга, представили план мероприятий к отопительному сезону 2026-2027 гг., включающий замену изношенных сетей, капитальный ремонт генерирующего оборудования и внедрение современных энергоэффективных технологий.



Технический директор Эн+ Тепло Волга Игорь Шабанов сообщил, что комплексная ремонтная кампания направлена на повышение надежности системы теплоснабжения Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, где от работы предприятий Эн+ Тепло Волга зависит комфорт более 400 тысяч жителей и свыше 2 800 объектов зданий социальной сферы, предприятий и организаций.



На главной генерирующей площадке – Автозаводской ТЭЦ – в планах комплексный ремонт теплофикационного оборудования, а также систем отопления и горячего водоснабжения. После завершения отопительного сезона 2025-2026 гг. по инвестиционной программе состоится капитальный ремонт турбоагрегата и водогрейного котла, ремонт двух энергетических котлов. А в рамках ремонтной программы 20 единиц оборудования пройдут модернизацию.



Для минимизации дефектов и предотвращения потерь тепла «Теплосети» проведут замену шести изношенных участков трубопроводов с применением современных предизолированных труб, замену тепловой изоляции на эстакадных участках тепловой магистрали, а также строительство циркуляционного трубопровода. Материалы, применяемые в ремонтных работах, обеспечивают повышенную коррозионную стойкость и длительный срок службы сетей — до 50 лет.



На котельных «Генерации тепла» предстоит ремонт 39 водогрейных котлов. В рамках инвестиционной программы запланированы работы по модернизации котлоагрегата на котельной Северная, а также завершающий этап модернизации котельной на ул. Завкомовской.



Все работы на предприятиях запланированы заблаговременно, чтобы завершить основной этап до начала отопительного периода.



«Реализация инвестиционной и ремонтной программ 2026 года — это важный шаг в выполнении долгосрочной стратегии развития теплосетевого комплекса Нижнего Новгорода, направленной на снижение аварийности и повышение энергоэффективности отрасли», - отметил технический директор Эн+ Тепло Волга Игорь Шабанов.