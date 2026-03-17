  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

17 марта 2026 14:12 Общество
Комплексный ремонт теплофикационного оборудования, систем отопления и ГВС пройдет на предприятиях Эн+ Тепло Волга

Фото: пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

На заседании комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего Новгорода предприятия, входящие в ГК Эн+ Тепло Волга, представили план мероприятий к отопительному сезону 2026-2027 гг., включающий замену изношенных сетей, капитальный ремонт генерирующего оборудования и внедрение современных энергоэффективных технологий.
 
Технический директор Эн+ Тепло Волга Игорь Шабанов сообщил, что комплексная ремонтная кампания направлена на повышение надежности системы теплоснабжения Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода, где от работы предприятий Эн+ Тепло Волга зависит комфорт более 400 тысяч жителей и свыше 2 800 объектов зданий социальной сферы, предприятий и организаций.
 
На главной генерирующей площадке – Автозаводской ТЭЦ – в планах комплексный ремонт теплофикационного оборудования, а также систем отопления и горячего водоснабжения. После завершения отопительного сезона 2025-2026 гг. по инвестиционной программе состоится капитальный ремонт турбоагрегата и водогрейного котла, ремонт двух энергетических котлов. А в рамках ремонтной программы 20 единиц оборудования пройдут модернизацию.
 
Для минимизации дефектов и предотвращения потерь тепла «Теплосети» проведут замену шести изношенных участков трубопроводов с применением современных предизолированных труб, замену тепловой изоляции на эстакадных участках тепловой магистрали, а также строительство циркуляционного трубопровода. Материалы, применяемые в ремонтных работах, обеспечивают повышенную коррозионную стойкость и длительный срок службы сетей — до 50 лет.
 
На котельных «Генерации тепла» предстоит ремонт 39 водогрейных котлов. В рамках инвестиционной программы запланированы работы по модернизации котлоагрегата на котельной Северная, а также завершающий этап модернизации котельной на ул. Завкомовской.
 
Все работы на предприятиях запланированы заблаговременно, чтобы завершить основной этап до начала отопительного периода.
 
«Реализация инвестиционной и ремонтной программ 2026 года — это важный шаг в выполнении долгосрочной стратегии развития теплосетевого комплекса Нижнего Новгорода, направленной на снижение аварийности и повышение энергоэффективности отрасли», - отметил технический директор Эн+ Тепло Волга Игорь Шабанов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отопительный сезон Эн+
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных