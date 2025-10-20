Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Полиция накрыла нижегородский наркошоп, травивший россиян

20 октября 2025 12:30 Происшествия
Полиция накрыла нижегородский наркошоп, травивший россиян

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, ранее уже имевшего проблемы с законом. Заметив стражей порядка на улице Вахтангова, мужчина попытался избавиться от улик. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, он выбросил восемь свертков с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что в трех случайно выбранных свертках находился метадон. Общий вес наркотика составил 1,358 грамма.

Выяснилось, что до задержания парень успел сделать 22 закладки с запрещенным веществом в разных точках региона. Все они были найдены и изъяты полицейскими.

Кроме того, при обыске в его доме оперативники обнаружили еще 30 свертков с подозрительным содержимым.

По данным полиции, задержанный работал на интернет-магазин, торгующий наркотиками. Благодаря его поимке, деятельность этого наркошопа удалось остановить.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что наркокурьера с 20 свертками метилэфедрона задержали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

