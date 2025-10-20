Полиция накрыла нижегородский наркошоп, травивший россиян Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 22-летнего молодого человека, ранее уже имевшего проблемы с законом. Заметив стражей порядка на улице Вахтангова, мужчина попытался избавиться от улик. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, он выбросил восемь свертков с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что в трех случайно выбранных свертках находился метадон. Общий вес наркотика составил 1,358 грамма.

Выяснилось, что до задержания парень успел сделать 22 закладки с запрещенным веществом в разных точках региона. Все они были найдены и изъяты полицейскими.

Кроме того, при обыске в его доме оперативники обнаружили еще 30 свертков с подозрительным содержимым.

По данным полиции, задержанный работал на интернет-магазин, торгующий наркотиками. Благодаря его поимке, деятельность этого наркошопа удалось остановить.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

