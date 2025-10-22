Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале Спорт

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начал работу всесезонный горнолыжный комплекс, расположенный на набережной Гребного канала. Информацией о техническом запуске представители спортивного объекта поделились в своих социальных сетях.

Комплекс разместился вблизи канатной дороги и парка Победы. На его территории обустроены трассы для катания на тюбингах и бугельный подъемник, а также горнолыжный склон, джиббинг-парк с фигурами для скольжения, каток и трамплин для фристайла.

Особенностью нового пространства стало использование специального покрытия, имитирующего снег, что позволяет заниматься зимними видами спорта в течение всего года.

Напомним, что нижегородские власти еще в 2018 году приняли решение о создании спортивно-туристического кластера на Гребном канале. Тогда сообщалось, что проект будет включать в себя всесезонный горнолыжный комплекс и другие объекты для активного отдыха.

В марте 2025 года нижегородский минград утвердил проект планировки под застройку территории набережной Гребного канала. В мае на Гребном канале были введены в эксплуатацию два здания яхт-клуба.

