ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
22 октября 2025 10:50Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале
21 октября 2025 11:13Нижегородская "Чайка" одержала десятую победу подряд
21 октября 2025 10:40"Торпедо-Горький" переломил ход матча и обыграл "Ростов" со счётом 5:3
20 октября 2025 11:38ВК "Горький" вырвал победу в первом матче сезона
19 октября 2025 20:11Нижегородское "Торпедо" трижды в сезоне обыграло тольяттинскую "Ладу"
18 октября 2025 18:07"Торпедо-Горький" разгромил "Тамбов" благодаря покеру Ильи Чефанова
18 октября 2025 15:41"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ
17 октября 2025 22:13"Торпедо" всухую уступило ЦСКА и продолжило серию домашних поражений
17 октября 2025 17:13Опубликован логотип первого частного футбольного клуба Нижнего Новгорода
17 октября 2025 14:48Министры спорта и просвещения обсудили новые дисциплины на уроках физкультуры
Спорт

Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале

22 октября 2025 10:50 Спорт
Круглогодичный спорткомплекс для лыжного спорта открылся на Гребном канале

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начал работу всесезонный горнолыжный комплекс, расположенный на набережной Гребного канала. Информацией о техническом запуске представители спортивного объекта поделились в своих социальных сетях.

Комплекс разместился вблизи канатной дороги и парка Победы. На его территории обустроены трассы для катания на тюбингах и бугельный подъемник, а также горнолыжный склон, джиббинг-парк с фигурами для скольжения, каток и трамплин для фристайла.

Особенностью нового пространства стало использование специального покрытия, имитирующего снег, что позволяет заниматься зимними видами спорта в течение всего года.

Напомним, что нижегородские власти еще в 2018 году приняли решение о создании спортивно-туристического кластера на Гребном канале. Тогда сообщалось, что проект будет включать в себя всесезонный горнолыжный комплекс и другие объекты для активного отдыха.

В марте 2025 года нижегородский минград утвердил проект планировки под застройку территории набережной Гребного канала. В мае на Гребном канале были введены в эксплуатацию два здания яхт-клуба.

Ранее стало известно, что на Гребном канале в Нижнем Новгороде установят "Центр скорости".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал Спорт Строительство
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 16:53Нижегородский минград утвердил проект лыжного спортклуба в Кузнечихе
12 июля 2025 12:49Минстрой разрешил реконструкцию лыжной базы "Стригино" в Нижнем Новгороде
30 мая 2024 13:05Спортивный кластер построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных