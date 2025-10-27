Дзержинский "Химик" впервые стал чемпионом Высшей лиги по регби Спорт

Фото: РК "Химик"

Дзержинский регбийный клуб "Химик" впервые в своей истории стал чемпионом Высшей лиги. В финале турнира, который прошёл в Калининграде, дзержинцы сразились с московским ЦСКА и вырвали победу со счётом 18:15.

Матч получился по-настоящему боевым — команды шли на равных, но в концовке "Химик" оказался чуть точнее и собраннее. Эта победа стала логичным завершением сезона, в котором дзержинцы не проиграли ни одной встречи.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил команду с историческим достижением.

"Золотые медали и заслуженная победа! Поздравляю всю команду и тренерский штаб с успехом!" - написал он в своем телеграм-канале.

Благодаря победе "Химик" получил право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне.

"Этот успех стал результатом усердной работы, командного духа и поддержки наших болельщиков. Благодарим всех, кто был с нами на протяжении всего сезона и верил в наши силы. Этот победный шаг вдохновляет нас на новые достижения и будущие победы", - отметили в клубе.

Летом "Химик" стал обладателем Кубка России по пляжному регби.