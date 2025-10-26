Нижегородский ПКМФ "Торпедо" уступил "Новой генерации" со счетом 2:5 Спорт

Фото: соцсети ПКМФ "Торпедо"

Футзальный клуб "Торпедо" из Нижнего Новгорода потерпел поражение в матче Суперлиги, сыгранном 25 октября на домашней арене. Соперником нижегородцев стала команда "Новая генерация" из Сыктывкара, которая одержала уверенную победу со счётом 5:2. Об этом сообщается в соцсетях ПКМФ "Торпедо".

Гости с самого начала встречи захватили инициативу и быстро оформили два гола. Вскоре они упрочили преимущество, доведя счёт до 4:0. Единственный мяч в первом тайме за "Торпедо" забил Иван Чишкала, что позволило команде уйти на перерыв при счёте 1:4.

После перерыва нижегородцы получили шанс сократить отставание — пенальти реализовал Габриэль Соуза. Однако развить успех хозяевам не удалось. Более того, в концовке встречи сыктывкарцы забили ещё один мяч, установив окончательный счёт — 5:2 в свою пользу.

Главный тренер "Торпедо" Геннадий Гарагуля прокомментировал исход встречи: "Мы, к сожалению, допустили много результативных ошибок в первом тайме. Сложно сказать, с чем это связано. Проигрывать всегда неприятно. Получили определённый опыт, в том числе и по взаимодействию на скамейке запасных. Будем это всё анализировать".

