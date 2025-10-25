Нижегородский ФК "Волна" расстался с главным тренером Ренатом Мифтаховым Спорт

Фото: ФК "Волна"

В футбольном клубе "Волна", представляющем Нижегородскую область, произошли значительные кадровые изменения. Весь тренерский штаб, который возглавлял Ренат Мифтахов, покинул свои должности.

Эту информацию официально подтвердил президент клуба Денис Кораблёв через клубный аккаунт. Он заявил: "Мы расстались с текущим тренерским штабом и начинаем поиск нового".

По итогам сезона после 26 игр "Волна" с 40 очками заняла 7 место в своей группе. Сейчас команда ушла на зимнюю паузу, в которую и планируется сформировать новый штаб.

Денис Кораблёв поблагодарил Мифтахова и его команду за работу и признался, что за эти полгода вмести с ними он прошёл многое, и в чём в чём - а в отсутствии самоотдачи он не может их обвинить.

Напомним, Ренат Мифтахов, воспитанник казанского "Рубина", возглавил клуб в начале июня - после того, как в отставку отправили главного тренера Олега Макеева и его помощника Сергея Мухотина. Причиной такого шага стала неудачная серия команды в последних турах Второй лиги.