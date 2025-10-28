"Пари НН" сыграл нулевую ничью с "Балтикой"

Фото:
Футбольный клуб "Пари НН" 26 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги на своем поле сыграл вничью с "Балтикой" из Калининграда 0:0.
Как сообщается в соцсетях "Пари НН", нижегородцы по ходу игры создали несколько опасных моментов.
Так, хорошие возможности для взятия ворот не реализовали Хуан Боселли и Вячеслав Грулев.
Кроме того, опасный момент у ворот гостей не использовал Даниил Лесовой.
Сразу четыре игрока "Балтики" получили желтые карточки, у "Пари НН" предупреждениями отметились два игрока.
Таким образом, нижегородцы впервые в этом сезоне сыграли вничью. После 13 игр у "Пари НН" 7 очков (2 победы, 1 ничья и 10 поражений), команда расположилась на предпоследнем месте в таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что "Пари НН" разгромно проиграл "Ростову" и вылетел из Кубка России.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+