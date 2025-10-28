"Пари НН" сыграл нулевую ничью с "Балтикой" Спорт

Фото: соцсети ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" 26 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги на своем поле сыграл вничью с "Балтикой" из Калининграда 0:0.

Как сообщается в соцсетях "Пари НН", нижегородцы по ходу игры создали несколько опасных моментов.

Так, хорошие возможности для взятия ворот не реализовали Хуан Боселли и Вячеслав Грулев.

Кроме того, опасный момент у ворот гостей не использовал Даниил Лесовой.

Сразу четыре игрока "Балтики" получили желтые карточки, у "Пари НН" предупреждениями отметились два игрока.

Таким образом, нижегородцы впервые в этом сезоне сыграли вничью. После 13 игр у "Пари НН" 7 очков (2 победы, 1 ничья и 10 поражений), команда расположилась на предпоследнем месте в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" разгромно проиграл "Ростову" и вылетел из Кубка России.