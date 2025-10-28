Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Последние новости рубрики Спорт
28 октября 2025 10:14Волейболисты "Горького" уступили "Оренбуржью" в домашнем матче
28 октября 2025 09:26"Торпедо-Горький" начинает выездную серию с победы над "Югрой"
28 октября 2025 07:00Еще 1,3 млрд рублей направят на строительство ФОКов в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 17:01Строительство ФОКа началось на Родионова в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 16:44Евгений Люлин: "Спартакиада - это не только азарт спортивной борьбы, но и знакомство с районами"
27 октября 2025 16:32Нижегородскому Центру управления и развития спорта выделят 2,8 млрд рублей
27 октября 2025 14:15Прощание с вратарем "Торпедо" Владимиром Воробьёвым пройдет 29 октября
27 октября 2025 09:00Дзержинский "Химик" впервые стал чемпионом Высшей лиги по регби
26 октября 2025 19:40Нижегородское "Торпедо" разгромило "Автомобилист" со счетом 7:4
26 октября 2025 17:18"Пари НН" сыграл нулевую ничью с "Балтикой"
Спорт

"Пари НН" сыграл нулевую ничью с "Балтикой"

26 октября 2025 17:18 Спорт
Пари НН сыграл нулевую ничью с Балтикой

Фото: соцсети ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Пари НН" 26 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги на своем поле сыграл вничью с "Балтикой" из Калининграда 0:0.

Как сообщается в соцсетях "Пари НН", нижегородцы по ходу игры создали несколько опасных моментов.

Так, хорошие возможности для взятия ворот не реализовали Хуан Боселли и Вячеслав Грулев.

Кроме того, опасный момент у ворот гостей не использовал Даниил Лесовой.

Сразу четыре игрока "Балтики" получили желтые карточки, у "Пари НН" предупреждениями отметились два игрока.

Таким образом, нижегородцы впервые в этом сезоне сыграли вничью. После 13 игр у "Пари НН" 7 очков (2 победы, 1 ничья и 10 поражений), команда расположилась на предпоследнем месте в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" разгромно проиграл "Ростову" и вылетел из Кубка России.

Теги:
ФК Пари НН Футбол
