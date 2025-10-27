Ученые предлагают изменить систему нумерации созывов нижегородской Думы

Фото:
Ученый совет Нижегородского института управления (НИУ) Президентской академии РАНХиГС обсудил инициативу по корректировке системы нумерации созывов Думы Нижнего Новгорода. Предложение разработала профессиональная экспертно-аналитическая группа, сформированная при Ученом совете в сентябре 2025 года, сообщили в пресс-службе учреждения.
Поводом для обсуждения стало объединение Кстовского округа с Нижним Новгородом. В связи с этим нынешний состав Думы официально считается первым созывом.
Однако, по мнению экспертов, подобное обозначение может восприниматься обществом как отказ от исторической преемственности и опыта предыдущих созывов.
Как пояснили в институте, традиция и ее непрерывность воспринимаются через символические формы, одной из которых является официальная нумерация созывов. Поэтому предлагается сохранить связь с прошлым, указывая рядом с текущим номером созыва дополнительную цифру в скобках — отражающую сквозную нумерацию с 1994 года.
Ученый совет намерен направить инициативу на рассмотрение в администрацию Нижнего Новгорода, Законодательное собрание Нижегородской области и Общественную палату города.
Ранее сообщалось, что бюджет Нижнего Новгорода увеличили на 206,3 миллиона рублей.
