Утвержден новый состав контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Экономика

Фото: Александр Воложанин

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании 22 октября утвердили новый состав контрольно-счетной палаты (КСП). Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, прежний состав КСП был расформирован в сентябре после объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом. На первом заседании думы I созыва 29 сентября сформирован состав КСП нового муниципального образования. Председателем палаты избрали Анатолия Нуждина. Прежнего руководителя КСП Юлию Абызову предыдущий созыв гордумы уволил по причине утраты доверия.

На заседании новым заместителем председателя КСП назначен Станислав Хлунов. По словам Анатолия Нуждина, кандидат соответствует требованиям, установленным Положением о контрольно-счетной палате. Также утверждены кандидатуры аудиторов. Ими стали Наталья Яшина, Юлия Омельяненко, Игорь Бакин и Юлия Васина.

