Гордума одобрила создание двух новых АНО в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 22 октября поддержали инициативу мэрии о создании двух автономных некоммерческих организаций, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

АНО "Информационный центр Нижнего Новгорода" будет заниматься распространением официальной информации о деятельности городских властей и событиях в муниципалитете.

По словам и.о. начальника управления информационной политики администрации Елены Аккуратовой, после объединения Нижнего Новгорода и Кстовского района в единый городской округ, центр возьмёт на себя функции муниципальных СМИ.

"В первую очередь речь идет о МКУ "Редакция газеты "День города" и МБУ "Кстово Медиа". Названия, формат, периодичность и тематика этих изданий сохранятся. Фактически это шаг к оптимизации бюджетных расходов за счет устранения дублирующих управленческих и сервисных функций", — пояснила Аккуратова.

По ее словам, объединение позволит сохранить муниципальные газеты и дать им новый импульс развития благодаря большей автономии в управлении, участию в грантовых конкурсах и привлечению внебюджетных средств.

Вторая организация — "Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие""— сосредоточится на поддержке социальных, патриотических и молодёжных инициатив. Среди ключевых задач центра — вовлечение молодёжи в проектную деятельность, грантовая поддержка, подготовка лидеров молодёжных объединений и развитие самоуправления.

Особое внимание в работе центра уделят интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь через вовлечение в общественные проекты. Также организация займётся сохранением исторической памяти, противодействием фальсификации истории и продвижением духовно-нравственных ценностей.

