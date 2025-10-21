Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Помещение для нового филиала патриотического центра ищут в Нижнем Новгороде

21 октября 2025 09:46 Общество
Помещение для нового филиала патриотического центра ищут в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода планирует открыть четвертое отделение Центра военно-патриотического воспитания имени Максима Настина. Сейчас департамент по социальной политике подбирает подходящее помещение в Ленинском районе. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора департамента Любовь Гаврилова на заседании комиссии городской думы по патриотическому воспитанию 20 октября.

По ее словам, центр создан в 2022 году как структурное подразделение муниципального учреждения "Надежда". Первое отделение начало работу на улице Малой Ямской в Нижегородском районе. В мае 2024 года открылось второе подразделение — на улице 40 лет Победы в Приокском районе. В нем была впервые открыта школа будущих операторов беспилотных летательных аппаратов. В 2025 году заработал третий филиал — на улице Героя Васильева в Автозаводском районе.

"В октябре 2024 центру официально присвоено имя Максима Настина — воспитанника и командира взвода военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником"", — отметила Гаврилова.

Центр ориентирован на детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Его работа включает три основных направления: духовно-нравственное и идеологическое воспитание, начальную военную и физическую подготовку, а также психологическую и юридическую поддержку как для детей, так и для их семей.

Председатель городской думы, ветеран СВО Евгений Чинцов напомнил, что Максим Настин был воспитанником разведывательной бригады, которой он командовал. Он предложил пригласить участников центра выступить перед бойцами бригады 5 ноября на праздновании Дня военного разведчика.

Отметим, что комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике, физической культуре и спорту появилась в городской думе в сентябре 2025 года, после формирования гордумы I созыва. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Гордума Дети Патриотизм
