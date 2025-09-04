Избирком признал результаты выборов в нижегородскую Думу действительными Политика

Фото: телеграм-канал Нижегородского избиркома

Выборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода первого созыва признаны состоявшимися, а их результаты — действительными. Такое решение было принято на заседании избирательной комиссии Нижегородской области, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Комиссия утвердила сводные данные об использовании избирательных бюллетеней и официально зафиксировала общие итоги голосования. В результате избранными признаны 39 депутатов по одномандатным округам.

"Нарушений, способных повлиять на результаты выборов в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Думы Нижнего Новгорода первого созыва, а также в дни голосования выявлено не было", — сказала председатель облизбиркома Маргарита Андреева.

Ранее сообщалось, что все действующие депутаты, баллотировавшиеся на новый срок, сохранили свои мандаты. По итогам выборов партия "Единая Россия" получила 28 мест в новой Думе. У КПРФ — пять мандатов, у ЛДПР — три, у "Справедливой России" — два, у партии "Новые люди" — один. С полным списком народных избранников можно ознакомиться по ссылке.