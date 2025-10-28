Правительство поддержало нижегородский законопроект о реставрации ОКН Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Правительство России поддержало законопроект, предложенный Заксобранием Нижегородской области, который позволит гражданам и компаниям участвовать в финансировании реставрации многоквартирных домов и объектов культурного наследия при условии его доработки. Об этом сообщают "Ведомости".

Согласно инициативе, застройщик сможет привлекать средства физических и юридических лиц для проведения восстановительных работ. После завершения реконструкции здание может быть переведено в жилой фонд, а участникам долевого строительства будет выдаваться копия охранного обязательства вместе с основным пакетом документов.

Такой подход, считают нижегородские депутаты, позволит снизить финансовую нагрузку на инвесторов за счет механизмов проектного финансирования.

Однако правительственная комиссия указала на ряд аспектов, требующих дополнительной проработки. В частности, необходимо уточнить, как будут распределяться привлеченные средства, и каким образом будет происходить изменение юридического статуса зданий. Сейчас перевод помещения из нежилого в жилое и наоборот возможен только при наличии соответствующего постановления правительства. Для ОКН предлагается разработать отдельный порядок признания их многоквартирными домами.

Еще один важный вопрос — использование средств дольщиков. В действующем законодательстве прописано, что такие средства хранятся на эскроу-счетах и могут быть использованы только после ввода объекта в эксплуатацию. В связи с этим потребуется установить отдельные правила для реставрации исторических зданий с участием частных инвестиций.

Кроме того, предлагается внести изменения в законодательство о госрегистрации недвижимости. Это необходимо для корректной регистрации сделок купли-продажи квартир в домах, обладающих статусом объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предложили использовать 52 объекта культурного наследия регионального значения в качестве многоквартирных жилых домов после реконструкции.