Мэрия изымет аварийный дом на улице Костина вместе с участком

31 октября 2025 16:23 Общество
Мэрия изымет аварийный дом на улице Костина вместе с участком

Фото: "Яндекс Карты"

Власти Нижнего Новгорода изымают дом №22 с участком на улице Костина для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. 

Основанием для этого стало признание здания аварийным и подлежащим сносу в декабре 2024 года. 

Администрации Нижегородского района и профильным департаментам поручено провести оценку, подготовить и направить владельцам помещений проекты соглашений об изъятии имущества. 

Напомним, в мае 2025 года произошел пожар в расположенном по соседству расселенном деревянном доме №24. 

Ранее сообщалось, что на месте этих двух домов планирурется строительство гостинично-делового комплекса. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных