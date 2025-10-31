Мэрия изымет аварийный дом на улице Костина вместе с участком Общество

Фото: "Яндекс Карты"

Власти Нижнего Новгорода изымают дом №22 с участком на улице Костина для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Основанием для этого стало признание здания аварийным и подлежащим сносу в декабре 2024 года.

Администрации Нижегородского района и профильным департаментам поручено провести оценку, подготовить и направить владельцам помещений проекты соглашений об изъятии имущества.

Напомним, в мае 2025 года произошел пожар в расположенном по соседству расселенном деревянном доме №24.

Ранее сообщалось, что на месте этих двух домов планирурется строительство гостинично-делового комплекса.