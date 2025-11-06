В Нижегородской области в октябре пропали 139 человек Общество

Фото: Александр Воложанин

Поисково-спасательный отряд "Волонтёр" опубликовал данные о количестве пропавших без вести за октябрь 2025 года в Нижегородской области.

За месяц поступили сообщения о 139 пропавших. Из них удалось найти живыми 112 человек, трое были обнаружены погибшими. В 11 ситуациях участие поисковиков оказалось ненужным. Судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.

Как отмечали добровольцы, чаще всего теряются пожилые люди — особенно во время прогулок или сбора грибов в лесу, если они отправляются без мобильного телефона и теряют ориентиры.

Напомним, в сентябре сотрудники полиции региона разыскивали 678 пропавших.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года волонтёрам удалось установить судьбу более 2300 жителей области, числившихся пропавшими.