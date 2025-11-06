Уехавший в Москву нижегородец пропал без вести: его ищут больше недели Происшествия

Фото: ПСО "Рысь"

Волонтеры ищут 24-летнего нижегородца Ивана Кузнецова, который исчез после поездки в Москву. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде "Рысь".

По имеющейся информации, молодой человек уехал в столицу 22 октября. А с 29 октября перестал выходить на связь с близкими. Его местонахождение неизвестно.

Поиски ведутся одновременно в двух городах: в Москве и Нижнем Новгороде. Известно, что у Ивана худощавое телосложение, рост около 185 сантиметров, каре-зеленые глаза и выбритая голова. В день исчезновения он был одет в светло-бежевые жилет и толстовку, темно-серые джинсы, кроссовки в тон верхней одежде и черную панаму.

С собой у молодого человека был мобильный телефон и черный рюкзак. Среди особых примет — усы и борода, очки, а также заметная татуировка черно-красного цвета, проходящая от локтя до запястья.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Ивана Кузнецова, просят сообщить в полицию или на горячую линию отряда "Рысь" по номеру 8 (831) 28-38-200.

