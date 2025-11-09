Конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде с 1 декабря стартует конкурс "Новогодний Нижний" (0+), в рамках которого предприятия города будут соревноваться за лучшее праздничное оформление. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.
Конкурс продлится до 15 января 2026 года и пройдет в два этапа. Сначала, с 1 по 16 декабря, комиссия выберет победителей в каждом районе города. Затем, с 17 декабря по 15 января, состоится финальный этап на городском уровне. Оценка оформления будет проводиться как экспертной комиссией, так и жителями города — голосование пройдет на сайте администрации Нижнего Новгорода 22—25 декабря.
Победителей определят в пяти номинациях. В частности, награды получат лучшие предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг, а также организации из других сфер — от производственных до культурно-развлекательных. Отдельная номинация предусмотрена по результатам народного голосования.
Как отметила директор департамента развития предпринимательства Наталия Федичева, конкурс направлен на создание праздничной атмосферы в городе. Оригинальность оформления фасадов, витрин и входных групп предприятий будет играть ключевую роль при выборе победителей.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей, а еще 38 млн рублей заложили на новогоднюю иллюминацию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+