Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Последние новости рубрики Общество
09 ноября 2025 13:41Конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет в Нижнем Новгороде
09 ноября 2025 13:14Нижегородский троллейбус №10 временно изменил маршрут из-за аварийных работ
09 ноября 2025 12:47Шесть нижегородских школ отмечены наградами по итогам Всероссийской олимпиады
09 ноября 2025 12:05Почти три четверти нижегородцев поддержали идею запрета вейпов
09 ноября 2025 11:30Дожди с мокрым снегом ждут нижегородцев на предстоящей неделе
09 ноября 2025 09:37Нижегородский подросток три недели прожил с колпачком от ручки в легких
09 ноября 2025 09:00Власти обсудили с жителями Новинок планы развития территории
08 ноября 2025 18:20Нижегородцы отправили бойцам СВО технику и гумпомощь
08 ноября 2025 17:06Евгений Люлин показал своих хвостатых помощников на ферме
08 ноября 2025 13:41Рысь вышла на прогулку в Городецком районе — видео
Общество

Конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет в Нижнем Новгороде

09 ноября 2025 13:41 Общество
Конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 1 декабря стартует конкурс "Новогодний Нижний" (0+), в рамках которого предприятия города будут соревноваться за лучшее праздничное оформление. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

Конкурс продлится до 15 января 2026 года и пройдет в два этапа. Сначала, с 1 по 16 декабря, комиссия выберет победителей в каждом районе города. Затем, с 17 декабря по 15 января, состоится финальный этап на городском уровне. Оценка оформления будет проводиться как экспертной комиссией, так и жителями города — голосование пройдет на сайте администрации Нижнего Новгорода 22—25 декабря.

Победителей определят в пяти номинациях. В частности, награды получат лучшие предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг, а также организации из других сфер — от производственных до культурно-развлекательных. Отдельная номинация предусмотрена по результатам народного голосования.

Как отметила директор департамента развития предпринимательства Наталия Федичева, конкурс направлен на создание праздничной атмосферы в городе. Оригинальность оформления фасадов, витрин и входных групп предприятий будет играть ключевую роль при выборе победителей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей, а еще 38 млн рублей заложили на новогоднюю иллюминацию.

Теги:
Конкурсы Новый год Праздники
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
