Конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде с 1 декабря стартует конкурс "Новогодний Нижний" (0+), в рамках которого предприятия города будут соревноваться за лучшее праздничное оформление. Об этом сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

Конкурс продлится до 15 января 2026 года и пройдет в два этапа. Сначала, с 1 по 16 декабря, комиссия выберет победителей в каждом районе города. Затем, с 17 декабря по 15 января, состоится финальный этап на городском уровне. Оценка оформления будет проводиться как экспертной комиссией, так и жителями города — голосование пройдет на сайте администрации Нижнего Новгорода 22—25 декабря.

Победителей определят в пяти номинациях. В частности, награды получат лучшие предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг, а также организации из других сфер — от производственных до культурно-развлекательных. Отдельная номинация предусмотрена по результатам народного голосования.

Как отметила директор департамента развития предпринимательства Наталия Федичева, конкурс направлен на создание праздничной атмосферы в городе. Оригинальность оформления фасадов, витрин и входных групп предприятий будет играть ключевую роль при выборе победителей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей, а еще 38 млн рублей заложили на новогоднюю иллюминацию.