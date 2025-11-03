Почти 100 катков заработают в Нижнем Новгороде этой зимой Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде стартовали работы по подготовке катков. В этом году в городе будет открыто около 100 ледовых площадок, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

Монтаж уже ведется в парках "Швейцария" и имени 1 Мая. Эти площадки оборудуют системами искусственной заморозки, что позволит кататься даже при плюсовой температуре. Их планируют открыть в начале декабря. Также катки появятся в Автозаводском парке и впервые — в парке "Дубки". Здесь лед будет натуральным, и дата запуска будет зависеть от погодных условий — ориентировочно середина декабря.

Массовые катания также организуют во Дворце спорта "Заречье", на базе "Северная звезда" и в спортшколе "Сормово".

Кроме того, в городе зальют 67 дворовых хоккейных коробок. Лед на этих объектах будет естественным, поэтому сроки запуска могут меняться в зависимости от температуры воздуха.

Дополнительно 24 катка появятся на территориях муниципальных школ.

Ранее сообщалось, что на организацию и работу катка в парке имени 1 Мая выделено 63 млн рублей.