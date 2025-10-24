Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей Общество

Фото: Кира Мишина

Определен подрядчик, который займется праздничным оформлением Нижнего Новгорода к Новому 2026 году и Рождеству. Согласно итогам закупки, контракт на 5,73 млн рублей будет заключен с единственным подавшим заявку участником. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Имя исполнителя пока не раскрывается, поскольку контракт еще не подписан, но его заключение ожидается в ближайшее время. Стоимость работ полностью соответствует изначально заложенному бюджету.

Из-за того, что на участие в электронном аукционе поступила лишь одна заявка, процедура была признана несостоявшейся. Однако заявку рассмотрели и признали соответствующей всем требованиям, что позволило определить победителя, с которым заключат контракт.

Подрядчику предстоит изготовить и установить праздничные украшения — флаги, флагштоки, постеры и плакаты. Эти элементы появятся в разных районах города. Новогоднее оформление охватит ключевые общественные пространства, включая площадь Революции, Благовещенскую и Комсомольскую площади, территорию у Дворца спорта, аллею Дружбы, парк Победы, а также улицы Карла Маркса, Бетанкура и другие.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода выделила 12 млн рублей на закупку новогодних подарков для детей.

Также выяснилось, что власти готовы потратить почти 38 млн рублей на новогоднюю иллюминацию.