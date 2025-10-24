Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей

Фото:
Определен подрядчик, который займется праздничным оформлением Нижнего Новгорода к Новому 2026 году и Рождеству. Согласно итогам закупки, контракт на 5,73 млн рублей будет заключен с единственным подавшим заявку участником. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Имя исполнителя пока не раскрывается, поскольку контракт еще не подписан, но его заключение ожидается в ближайшее время. Стоимость работ полностью соответствует изначально заложенному бюджету.
Из-за того, что на участие в электронном аукционе поступила лишь одна заявка, процедура была признана несостоявшейся. Однако заявку рассмотрели и признали соответствующей всем требованиям, что позволило определить победителя, с которым заключат контракт.
Подрядчику предстоит изготовить и установить праздничные украшения — флаги, флагштоки, постеры и плакаты. Эти элементы появятся в разных районах города. Новогоднее оформление охватит ключевые общественные пространства, включая площадь Революции, Благовещенскую и Комсомольскую площади, территорию у Дворца спорта, аллею Дружбы, парк Победы, а также улицы Карла Маркса, Бетанкура и другие.
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода выделила 12 млн рублей на закупку новогодних подарков для детей.
Также выяснилось, что власти готовы потратить почти 38 млн рублей на новогоднюю иллюминацию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+