Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 07:00Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей
23 октября 2025 19:50Программа повышения квалификации нижегородских акушеров стартовала в регионе
23 октября 2025 19:00Подрядчика уличили в нарушениях на стройке полигона ТБО под Богородском
23 октября 2025 18:41Регистр с данными о беременных запустят в России в 2026 году
23 октября 2025 18:04Детские врачи дали советы по защите зубной эмали при употреблении фруктов
23 октября 2025 17:5617 детей остаются в больнице после вспышки норовируса в школе Арзамаса
23 октября 2025 17:23Суд оставил под арестом председателя правления "РУМО" Андрея Горшкова
23 октября 2025 17:11Матвиенко поблагодарила Никитина за развитие демографической политики
23 октября 2025 16:32Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
23 октября 2025 16:19Разработка схемы строительства ливневок в Нижнем Новгороде приостановлена
Общество

Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей

24 октября 2025 07:00
Нижний Новгород украсят новогодними флажками за 5,7 млн рублей

Фото: Кира Мишина

Определен подрядчик, который займется праздничным оформлением Нижнего Новгорода к Новому 2026 году и Рождеству. Согласно итогам закупки, контракт на 5,73 млн рублей будет заключен с единственным подавшим заявку участником. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Имя исполнителя пока не раскрывается, поскольку контракт еще не подписан, но его заключение ожидается в ближайшее время. Стоимость работ полностью соответствует изначально заложенному бюджету. 

Из-за того, что на участие в электронном аукционе поступила лишь одна заявка, процедура была признана несостоявшейся. Однако заявку рассмотрели и признали соответствующей всем требованиям, что позволило определить победителя, с которым заключат контракт.

Подрядчику предстоит изготовить и установить праздничные украшения — флаги, флагштоки, постеры и плакаты. Эти элементы появятся в разных районах города. Новогоднее оформление охватит ключевые общественные пространства, включая площадь Революции, Благовещенскую и Комсомольскую площади, территорию у Дворца спорта, аллею Дружбы, парк Победы, а также улицы Карла Маркса, Бетанкура и другие.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода выделила 12 млн рублей на закупку новогодних подарков для детей.

Также выяснилось, что власти готовы потратить почти 38 млн рублей на новогоднюю иллюминацию.

