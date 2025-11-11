Проект нового театра оперы в Нижнем Новгороде: идет работа над концепцией Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжается работа над проектом будущего здания театра оперы и балета, которое планируется построить в районе набережной Гребного канала. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АНО "Центр 800", в настоящее время дорабатывается концепция, а также определяются финансовые параметры реализации проекта.

Напомним, участок под строительство был согласован в 2024 году. Он расположен между Нижне-Волжской набережной и набережной Гребного канала. В мае 2025 года региональный минград выдал разрешение на планировку территории. В непосредственной близости от театра также планируется строительство гостиничного комплекса. Завершить проектные работы планируется к апрелю 2026 года. Открытие нового здания театра на Гребном канале ожидается в 2029 году.

Отметим, что идея создания нового здания театра обсуждается уже почти два десятилетия. Впервые она была озвучена в 2006 году. Тогда предполагалось начать проектирование в 2007 году, а строительство — в 2008-м. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард рублей. Однако реализация была приостановлена из-за выявленных недостатков в документации, которые проектировщик отказался устранять.

Изначально строительство планировалось на территории парка Пушкина, но эта инициатива вызвала споры. Против высказались как жители города, так и депутаты, поскольку проект предполагал вырубку части зеленых насаждений в охраняемой природной зоне.

К вопросу о строительстве оперного театра вернулись в 2019 году. Тогда власти региона начали прорабатывать возможность привлечения федерального финансирования и вновь приступили к выбору подходящего участка.

В январе 2023 года стало известно, что ведется работа по урегулированию прав собственности на несколько земельных участков, потенциально подходящих для размещения театра.