Музей Нижегородского театра кукол откроют в 2026 году

Фото: Пресс-служба Бахрушинского театрального музея

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в регионе появятся новые проекты главного театрального музея страны.

Подписание прошло в обновлённом Центре театральной истории в Москве. Стороны договорились вместе развивать культурно-образовательные программы и создавать музейные пространства. Одним из первых шагов станет открытие в 2026 году музея Нижегородского государственного театра кукол.

Новый музей станет современным пространством, в котором расскажут почти вековую историю театра с 1929 года. В экспозиции будут представлены редкие афиши, архивные документы, фотографии, эскизы и другие материалы из фондов театра и Бахрушинского музея.

Глеб Никитин подчеркнул, что театральная жизнь региона в последние годы заметно изменилась.

"За последние годы нижегородские театры сделали очень большой рывок вперед. В рамках федеральных проектов и регионального финансирования мы провели важные для театров ремонтные работы, обновили оборудование. Это дает нам дополнительные возможности, чтобы брать новые творческие высоты - работать с приглашенными режиссерами, осваивать нестандартные форматы, получать знаковые премии. Бахрушинский музей - главный театральный музей страны, и наше партнерство станет еще одним шагом и в развитии музейного направления, и в развитии театров", - отметил глава региона.

Музей театра кукол станет частью федеральной программы "Новый музей театра", которую Кристина Трубинова запустила в 2023 году при поддержке Минкульта России. Идея проекта — создавать музейные пространства при действующих театрах по всей стране, чтобы сохранить театральное наследие и сделать его доступным для широкой публики.

Ранее сообщалось, что открытие филиала Русского музея на территории Нижегородского кремля отложено на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что открытие филиала Русского музея на территории Нижегородского кремля отложено на неопределенный срок.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Искусство Музеи Театр
