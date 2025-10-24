Музей Нижегородского театра кукол откроют в 2026 году Культура и отдых

Фото: Пресс-служба Бахрушинского театрального музея

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в регионе появятся новые проекты главного театрального музея страны.

Подписание прошло в обновлённом Центре театральной истории в Москве. Стороны договорились вместе развивать культурно-образовательные программы и создавать музейные пространства. Одним из первых шагов станет открытие в 2026 году музея Нижегородского государственного театра кукол.

Новый музей станет современным пространством, в котором расскажут почти вековую историю театра с 1929 года. В экспозиции будут представлены редкие афиши, архивные документы, фотографии, эскизы и другие материалы из фондов театра и Бахрушинского музея.

Глеб Никитин подчеркнул, что театральная жизнь региона в последние годы заметно изменилась.

"За последние годы нижегородские театры сделали очень большой рывок вперед. В рамках федеральных проектов и регионального финансирования мы провели важные для театров ремонтные работы, обновили оборудование. Это дает нам дополнительные возможности, чтобы брать новые творческие высоты - работать с приглашенными режиссерами, осваивать нестандартные форматы, получать знаковые премии. Бахрушинский музей - главный театральный музей страны, и наше партнерство станет еще одним шагом и в развитии музейного направления, и в развитии театров", - отметил глава региона.

Музей театра кукол станет частью федеральной программы "Новый музей театра", которую Кристина Трубинова запустила в 2023 году при поддержке Минкульта России. Идея проекта — создавать музейные пространства при действующих театрах по всей стране, чтобы сохранить театральное наследие и сделать его доступным для широкой публики.

Ранее сообщалось, что открытие филиала Русского музея на территории Нижегородского кремля отложено на неопределенный срок.