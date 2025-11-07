Опера Верди "Риголетто" открыла новый сезон в Нижегородском оперном театре Культура и отдых

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина открыл новый театральный сезон премьерой — на сцене представили оперу Джузеппе Верди "Риголетто" (12+). Постановку осуществил режиссёр Сергей Новиков, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Художественный руководитель театра Алексей Трифонов подчеркнул значимость этой оперы для мирового музыкального наследия. По его словам, "Риголетто" — произведение, способное вызвать широкий спектр эмоций у зрителей, от сопереживания до отторжения, что, по его мнению, естественно для настоящего искусства.

Режиссёр Сергей Новиков рассказал, что спектакль решён в классической манере, при этом визуальное оформление не лишено неожиданных красок. Начало оперы оформлено в черно-белой гамме, что, по словам постановщика, лишь подчёркивает последующую насыщенность цветовой палитры.

Опера исполняется на итальянском языке, с синхронным переводом на русский. Музыкальную часть обеспечивает оркестр La Voce Strumentale под управлением маэстро Дмитрия Синьковского. Отмечается, что публику ждёт встреча с бессмертной музыкой Верди, воплощённой на нижегородской сцене в новой интерпретации.

