Нижегородский оперный театр в честь юбилея представил новый авангардный занавес

25 октября 2025 19:46 Культура и отдых
Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Осенью 2025 года Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина отмечает свое 90-летие. В честь этого знаменательного события был организован грандиозный гала-концерт "Опера и балет – 90 лет вдохновения", который состоялся 24 октября.

На сцене театра выступили ведущие артисты России, собравшие восторженную публику. Этот вечер стал настоящим праздником искусства, где гармонично переплелись красота классических произведений и новаторские идеи будущего. В программу концерта вошли как уже ставшие классикой произведения, так и новые, экспериментальные композиции, которые театр готов представить зрителям.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале, в преддверии юбилея театр представил новый занавес, вдохновленный картиной известного нижегородского авангардиста Михаила Матюшина. Его опера "Победа над солнцем" считается одним из ярчайших образцов русского музыкального авангарда. Занавес, выполненный в стиле этого произведения, стал символом новых творческих горизонтов и смелых экспериментов театра.

Театры Юбилеи и праздники
